Retiro de obras de museo colombiano desata protesta de profesores en las calles

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Decenas de profesores universitarios trasladaron sus clases a las calles este lunes para protestar contra la retirada de obras del Museo Nacional de Colombia. Los docentes consideran que la medida del Gobierno limita la diversidad de las expresiones culturales.
En las escalinatas del museo, los académicos impartieron clases abiertas al público. Durante la jornada, explicaron el valor de las piezas retiradas y debatieron sobre lo que consideran censura cultural.
La polémica surgió la semana pasada, cuando trascendió que el Gobierno había ordenado retirar al menos 30 obras. Las piezas están relacionadas principalmente con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.
La primera de seis jornadas académicas previstas reunió a profesores de distintas universidades, entre ellos Ana María Forero, de la Universidad de los Andes, y Andrés Góngora, de la Universidad Nacional. Ambos compartieron sus conocimientos e intercambiaron opiniones con los asistentes.
La actividad contó con la presencia de decenas de agentes de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi). Este mismo cuerpo intervino durante las protestas del sábado y el domingo frente al museo, en medio del rechazo a la retirada de las obras.
Notas relacionadas
Defensa de la diversidad
Catalina Muñoz Rojas, profesora de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y promotora de la iniciativa, explicó a EFE que los académicos decidieron impartir clases en la calle ante la reacción que provocó la medida presidencial.
«Estamos aquí profesores de Antropología, de Arte, de Historia, de Ciencia Política. Vamos a estar toda la semana conversando con el público sobre esto que nos preocupa hoy», expresó.
Muñoz señaló que las piezas retiradas formaban parte de exposiciones desarrolladas a partir de los principios de la Constitución colombiana de 1991. Según explicó, el museo había incorporado distintas perspectivas para representar la diversidad del país e involucrar a diversas comunidades en la construcción de sus relatos históricos.
La docente cuestionó que una orden del Gobierno interrumpiera esos procesos de participación. También sostuvo que las decisiones sobre las colecciones deben respetar los procedimientos democráticos y el marco legal.
Llamado al diálogo
Durante la jornada, los organizadores conversaron con los agentes antidisturbios para explicarles el carácter académico y pacífico de la actividad. Además, los invitaron a escuchar las clases y respetar el espacio de diálogo.
Entre los asistentes figuró Ana López, una española que reside en Colombia desde hace 17 años. La mujer defendió las manifestaciones frente a lo que calificó como decisiones arbitrarias y autoritarias.
López consideró necesario mantener las protestas en las calles y promover espacios de aprendizaje para comprender el alcance de la medida. Asimismo, expresó su preocupación por lo que considera un avance de la censura y el autoritarismo.
Las jornadas académicas continuarán durante la semana con debates sobre el papel del Museo Nacional, la representación de la diversidad colombiana y las implicaciones de la retirada de las obras.
EFE
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