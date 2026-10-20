Retiro de obras de museo colombiano desata protesta de profesores en las calles

Decenas de profesores universitarios trasladaron sus clases a las calles este lunes para protestar contra la retirada de obras del Museo Nacional de Colombia. Los docentes consideran que la medida del Gobierno limita la diversidad de las expresiones culturales.

En las escalinatas del museo, los académicos impartieron clases abiertas al público. Durante la jornada, explicaron el valor de las piezas retiradas y debatieron sobre lo que consideran censura cultural.

La polémica surgió la semana pasada, cuando trascendió que el Gobierno había ordenado retirar al menos 30 obras. Las piezas están relacionadas principalmente con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

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La primera de seis jornadas académicas previstas reunió a profesores de distintas universidades, entre ellos Ana María Forero, de la Universidad de los Andes, y Andrés Góngora, de la Universidad Nacional. Ambos compartieron sus conocimientos e intercambiaron opiniones con los asistentes.

La actividad contó con la presencia de decenas de agentes de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi). Este mismo cuerpo intervino durante las protestas del sábado y el domingo frente al museo, en medio del rechazo a la retirada de las obras.