Profesora transgénero con prótesis gigantes escandaliza a Canadá

Un instituto canadiense se está preparando para una ola de protestas después de que las imágenes de una de sus integrantes de su equipo docente, una profesora transgénero con pechos protésicos gigantes bajo una camisa ajustada mientras daba clases en la escuela, se hicieran virales en todo el mundo.

La Junta Escolar del Distrito de Halton (HDSB, por sus siglas en inglés) está «respaldando» a Kayla Lemieux, la profesora transgénero que se ha hecho viral por varios videos compartidos en las redes sociales.

Lemieux es una profesora de tecnología de fabricación en Trafalgar High School de Oakville, Ontario. Comenzó su transición de hombre a mujer hace un año.

Se ha hecho viral en Internet después de que los estudiantes tomaran fotos y videos, aparentemente sin su conocimiento, dando clases con las enormes prótesis, que estiraban su ropa y sobresalían de manera prominente.

I don't remember my shop teacher looking like this🧵 pic.twitter.com/pHHr58Zspa