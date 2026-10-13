Asesinan a tiros a un profesor dentro de una escuela secundaria en México

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Un profesor murió este martes tras recibir varios disparos dentro de una escuela secundaria de Oaxaca, al sur de México. El ataque provocó el desalojo de los estudiantes y la suspensión de las clases.
El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica número 69, en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec. Según los primeros reportes policiales, hombres armados atacaron al docente dentro del plantel.
Tras el tiroteo, agentes de la Policía Municipal llevaron al profesor en una patrulla a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tehuantepec. El docente murió a causa de las heridas.
Medios locales informaron que los atacantes entraron al centro educativo y dispararon contra el profesor.
Notas relacionadas
La Fiscalía investiga el crimen
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) envió agentes de investigación y especialistas para recoger pruebas y aclarar cómo ocurrió el homicidio.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni han precisado el motivo del ataque.
La Fiscalía también informó que coordina acciones con los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno. El objetivo es reforzar la vigilancia y proteger a la comunidad escolar.
Otro ataque mortal en una escuela mexicana
El asesinato ocurrió menos de dos semanas después de otro ataque mortal en un centro educativo de México.
El pasado 1 de octubre, dos hermanos de 18 años, antiguos alumnos de una escuela de Torreón, en el estado de Coahuila, entraron al plantel con objetos punzocortantes. Durante el ataque, mataron a la subdirectora e hirieron a otras cuatro personas. Entre los heridos había dos docentes y un estudiante.
Las autoridades detuvieron a los presuntos agresores. Según las investigaciones, ambos seguían en redes sociales contenidos sobre ataques escolares ocurridos en otros países. Los investigadores creen que habrían intentado imitarlos.
Otro caso ocurrió poco más de seis meses antes. Un adolescente de 15 años mató a tiros a dos maestras en una escuela privada de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, al occidente de México.
Las autoridades no han establecido vínculos entre estos hechos. Sin embargo, los casos se suman a otros episodios de violencia mortal en escuelas mexicanas durante los últimos meses.
EFE
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