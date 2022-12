Largas filas en la primera tienda de marihuana legal en Nueva York

Cientos de personas acuden este viernes al primera tienda legal de marihuana recreativa en Nueva York. El local abrió abrió sus puertas, sin importar la larga cola y las temperaturas invernales.

La tienda se inauguró oficialmente el jueves para los mayores de 21 años a las 04:20 p.m., un guiño al «4.20», el popular número relacionado con la marihuana.

«Dos mil personas han confirmado su asistencia (por Internet). No tengo ni idea de cómo nos acomodaremos. Pero tenemos que hacer todo lo posible para vender a cada persona que venga. Tienen que traer dinero en efectivo porque aún no podemos aceptar tarjetas de débito», declaró a los medios el director ejecutivo de Housing Works, Charles King.

El director explicó que la razón por la que no pueden aceptar tarjetas de crédito es que «el cannabis aún no es legal a nivel federal». Pero anunció que en una semana podrán habilitar un sistema para que los clientes puedan pagar con tarjetas de débito.

Housing Works Cannabis Company is set to open at 11, there has been a line out in front since 9A. @NY1 pic.twitter.com/KmtflNLdBf