Preocupación por dominicano herido por agente Ice y enviado centro de detención

Santo Domingo, RD.- El tiroteo en que resultó herido el dominicano Óscar Belgal, de 28 años, por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), resuena a nivel internacional.

Se recuerda que, de acuerdo con varios reportes, Belgal se encontraba en su vehículo junto a su hijo de cinco años en Nueva York.

Varios medios a nivel mundial han escrito y publicado reportes sobre el caso y las reacciones e incluso protestas suscitadas por lo ocurrido y en reclamo de investigación.

Publicidad

Declaraciones del presidente Trump

La situación ha provocado reacciones en las más altas esferas de poder. El presidente estadounidense, Donald Trump, quien reclamó «elogios» para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención del hombre dominicano.

«Ayer, nuestros héroes del ICE capturaron a un hombre con un historial criminal largo como una milla que era buscado por posible asesinato y asesinato en una pandilla; en otras palabras: la pandilla mató a alguien. Una persona encantadora», dijo en un mitin en Syracuse (Nueva York).

Tras el hecho se ha desencadenado e incluso enfrentamientos entre los propios dirigentes del poder, ya que tras el hecho, el alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, que pidió el fin de las operaciones migratorias en la ciudad y acusó a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «aterrorizar».

Publicidad

Seguridad Nacional

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, arremetió acuso al alcalde de agitar a los ciudadanos con «palabras peligrosas».

En tal sentido, criticó a las llamadas «ciudades santuario», localidades que no colaboran estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal, y apuntó específicamente contra Nueva York.

«Cuando existen ciudades santuario y políticos santuario, se pone en peligro la seguridad pública», aseguró.

Publicidad

Los reportes indican, que el dominicano de 28 años recibió un disparo en el cuello cuando de los siete que impactaron a su vehículo cuando se encontraba con su hijo de 5 años en el barrio de Marble Hill en Nueva York y los agentes rodearon el vehículo.

Mullin reiteró que el personal del ICE desconocía que hubiera un niño de 5 años en el vehículo cuando Belgal recibió el disparo.

En fin, la presencia del menor en el vehículo y las versiones contrapuestas sobre la actuación de los agentes concentra la atención internacional y el debate sobre las agresiones a migrantes.

El operativo desencadenó manifestaciones y fuertes cuestionamientos, mientras el Gobierno estadounidense sostiene que Belgal intentó embestir a los agentes con su automóvil y que estos actuaron ante una amenaza.

También le atribuye antecedentes penales y vínculos con los Trinitarios.

Entretanto, un juez federal bloqueó la deportación de Belgal mientras sus abogados impugnan la detención.

Lo cierto es que ciudadanos residentes en Marble Hill aseguran que el incidente terminó con la tranquilidad en la zona e instaló el temor entre los vecinos.

Preocupación por la salud del dominicano

Los abogados del dominicano expresaron preocupación por su atención médica, al denunciar que seguía con la bala en el cuerpo después de ser trasladado del hospital a instalaciones de detención.

La incertidumbre sobre su salud y su futuro migratorio añade tensión a un caso que ha trascendido las calles donde ocurrió.