Ni una noche más en Sol: Policía desmantela acampada por la vivienda en España

Este martes, Madrid ha despertado con la Puerta del Sol blindada por la Policía Nacional para desalojar la acampada. Tras la decisión de las asociaciones organizadores que quedaban de retirarse, los efectivos policiales han comenzado a retirar las tiendas, con un saldo de dos detenidos por resistencia, según adelanta EFE.

La actuación se ha dado sin apenas disturbios según las fuerzas de seguridad, pero desde las asociaciones ya han señalado supuestas agresiones. Desde la cuenta oficial de acampada 26-S, aseguran que ha sido una “operación policial violenta. La misma ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación de Gobierno, dirigida por el PSOE”.

Con la salida de los principales grupos ya no quedaban manifestantes y eran las personas sin hogar al que ir las que la habían ocupado, como reconocían este lunes las asociaciones en la lectura de un manifiesto explicando su salida. A las 7 de la mañana de este 3 de noviembre, la plaza permanece rodeada de furgones y las puertas de la estación de metro están habilitadas para entrar y salir, pero con un cordón que impide el paso a la acampada. En el momento del desalojo habían 334 personas acampadas en la plaza.