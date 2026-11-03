Ni una noche más en Sol: Policía desmantela acampada por la vivienda en España

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Este martes, Madrid ha despertado con la Puerta del Sol blindada por la Policía Nacional para desalojar la acampada. Tras la decisión de las asociaciones organizadores que quedaban de retirarse, los efectivos policiales han comenzado a retirar las tiendas, con un saldo de dos detenidos por resistencia, según adelanta EFE.
La actuación se ha dado sin apenas disturbios según las fuerzas de seguridad, pero desde las asociaciones ya han señalado supuestas agresiones. Desde la cuenta oficial de acampada 26-S, aseguran que ha sido una “operación policial violenta. La misma ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación de Gobierno, dirigida por el PSOE”.
Con la salida de los principales grupos ya no quedaban manifestantes y eran las personas sin hogar al que ir las que la habían ocupado, como reconocían este lunes las asociaciones en la lectura de un manifiesto explicando su salida. A las 7 de la mañana de este 3 de noviembre, la plaza permanece rodeada de furgones y las puertas de la estación de metro están habilitadas para entrar y salir, pero con un cordón que impide el paso a la acampada. En el momento del desalojo habían 334 personas acampadas en la plaza.
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Comunicado
La Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado tras producirse el desalojo. Ha afirmado que se ha desarrollado de forma gradual y sin violencia durante los últimos días. Según han indicado, la actuación buscaba “garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento se encargan de que la plaza vuelva a su estado habitual.
El movimiento comenzó hace más de un mes por el desahucio de Maricarmen, a sus 87 años, que acabó falleciendo días después. Desde entonces, la vivienda ha marcado el curso social y político de España, con una huelga general el próximo 11 de noviembre y las elecciones anticipadas del 29-N. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado en X que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido durante 38 días esta situación -ilustrándola con una imagen del lugar desalojado- en “la plaza de todos los españoles”. La dirigente regional ha cerrado su mensaje con el lema: “O comunismo o libertad”.
Delegación del Gobierno defiende el desalojo
La Delegación del Gobierno en Madrid ha explicado que el desalojo de la Acampada fue la última opción tras varias semanas de comunicaciones con los participantes. Ha apuntado a que la intervención ha transcurrido “sin violencia”. Según el comunicado, la concentración contó al comienzo con protección institucional por responder a una “finalidad reivindicativa común”. La Delegación considera que esa condición cambió después de más de un mes: las organizaciones principales abandonaron la protesta. También la permanencia en la plaza pasó a estar vinculada, en gran medida, con personas sin hogar y colectivos vulnerables.
También aludió a incidentes y presuntos delitos registrados dentro o cerca de la acampada, de acuerdo con informes de la Jefatura Superior de Policía. A su juicio, esa situación generaba riesgos para personas y bienes. El 26 y el 29 de octubre se enviaron requerimientos para poner fin a la instalación. El 30 de octubre, los interlocutores comunicaron la disolución de las comisiones. Tambiénel final de la reivindicación inicial, aunque un grupo permaneció en el lugar.
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