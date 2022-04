Policía de NY arrestó principal sospechoso por el tiroteo en el metro

Estados Unidos. - El principal sospechoso buscado por el ataque en el meto de Nueva York que dejó a 10 personas heridas por disparos fue arrestado el miércoles por la tarde, dijo un oficial de la ley a The Associated Press.

Frank R. James, de 62 años, fue detenido en Manhattan, dijo el funcionario. Más detalles, incluida la agencia que lo arrestó, no estuvieron disponibles de inmediato.

Los investigadores habían anunciado el martes por la tarde que estaban buscando a James. Quien se creía que había alquilado una camioneta posiblemente relacionada con el ataque. El miércoles por la mañana, las autoridades de Nueva York lo señalaron como el principal sospechoso del tiroteo.

Las autoridades habían pedido la cooperación ciudadana, y ofrecieron 50.000 dólares de recompensa por toda información que llevará a su detención.

Su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado fueron encontradas en el lugar del ataque.

James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas; y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su página había sido cerrada el miércoles por “violar las directrices” de YouTube.

Leer también: La Policía recuperó una pistola y cargadores del lugar del tiroteo

Adams pidió a los ciudadanos que estén “vigilantes”, pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: “Parece que actuó solo”, dijo.

La hermana de James, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano considerado como el sospechoso. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

Metro presentaba servicio normal después de investigación de Policías

El metro presentaba el miércoles un “servicio normal” y “completo en todas las líneas después de que la NYPD (Policía de Nueva York) completó su investigación”, dijo la autoridad de tránsito de la ciudad.

“Estaba reticente y esperé 20 minutos para conseguir un taxi y no llegó ninguno y Uber costaba como 60 dólares, por lo que me dije ‘es ok, me arriesgaré en el metro’”, dijo a la AFP Zeina Awedikian, de 38 años.

“Mucha gente que vive lejos no tiene elección. Depende del metro, no puedes dejar de tomarlo, independientemente de que haya un incidente o no”, dijo por su parte Daniela, de 29 años, originaria de Bosnia, que reconoce que no puede evitar pensar “que un día puede que no vuelva a casa con mis hijos”.

Pero otros se mostraron más desafiantes, como Dennis Sughrue, un neoyorquino de 56 años: “Nadie me va a hacer desistir del metro. El metro está en mi ADN y me siento más comprometido que nunca con Nueva York y con el metro”, dijo a la AFP emergiendo de uno de los nudos neurálgicos del metro neoyorquino en Grand Central Station.

Principal sospechoso realizó 33 disparos

Armado con una pistola, el sospechoso realizó 33 disparos, dijo el jefe de policía de Nueva York, James Essig. La policía encontró una pistola Glock 17 de 9 mm, tres cargadores de municiones adicionales y un hacha.

“Lo que se ve es como una bomba de humo, humo negro que estalla, y luego... la gente (que) se abalanza hacia la parte de atrás”, describió para la CNN una de las víctimas.

Benkada dijo que se subió al primer vagón en la calle 59 y se sentó al lado del sospechoso. Pero al estar usando auriculares no se dio cuenta de nada hasta que el vagón empezó a llenarse de humo.

Fuente: Infobae