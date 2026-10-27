La Policía brasileña cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones presidenciales, al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación, informó este martes la agencia pública de noticias del país.

La anulación de sus pasaportes -incluido el diplomático- se produce en medio de las especulaciones sobre una posible fuga del hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro a través de Argentina, según la prensa brasileña.

Sin embargo, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que Flávio Bolsonaro, «no ha pedido asilo» en este país.

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Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.

La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la Agencia Brasil.

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Flávio resulta investigado en el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial.

En el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.