La Policía brasileña cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro

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La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones presidenciales, al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación, informó este martes la agencia pública de noticias del país.
La anulación de sus pasaportes -incluido el diplomático- se produce en medio de las especulaciones sobre una posible fuga del hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro a través de Argentina, según la prensa brasileña.
Sin embargo, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que Flávio Bolsonaro, «no ha pedido asilo» en este país.
Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.
La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la Agencia Brasil.
Flávio resulta investigado en el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial.
En el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.
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Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.
Flávio informó el lunes de la orden de entregar sus pasaportes y negó haber dicho que pretendía dejar el país, después de que su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado y autoexiliado en Estados Unidos tras declararse víctima de una persecución judicial, se lo recomendara si finalmente perdía en las urnas.
Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 48 % de los votos, frente al 52 % que obtuvo Lula, que protagonizó una remontada inédita en la historia democrática del país tras perder la primera ronda del 4 de octubre.
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