“Podemos terminar con sus pandillas”; Bukele lanza ultimátum a Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una contundente advertencia a los líderes de las pandillas que operan en Haití tras el secuestro de cuatro salvadoreños que participan en una misión internacional de seguridad en ese país.

A través de su cuenta en X, el mandatario exigió la liberación inmediata de sus compatriotas y dejó claro que las operaciones militares podrían escalar si los mantienen retenidos.

“Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”, escribió Bukele en su mensaje, publicado el 21 de octubre.

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El gobernante advirtió que las acciones ejecutadas hasta el momento serían menores frente a lo que podría venir si los cuatro secuestrados no son liberados sanos y salvos.

“No son combatientes”

Bukele explicó que los cuatro salvadoreños son técnicos de aviación desplegados en Haití como parte de una misión internacional. Según indicó, sus funciones consisten principalmente en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no en combatir.

El mandatario afirmó que lo secuestraron cuando regresaban de comprar alimentos en un supermercado de la zona.

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Ante esta situación, informó que se puso en marcha una operación militar para rescatarlos. Advirtió directamente a los responsables del secuestro que todavía tienen la posibilidad de evitar una escalada.

“Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, expresó.