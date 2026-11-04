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Petróleo WTI cae 8,3 % tras admitir Trump impacto electoral de guerra con Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una caída de 8,3 % este miércoles. Los futuros para entrega en diciembre cerraron en 88,12 dólares por barril, tras perder 7,97 dólares. El descenso se produjo luego de que Donald Trump reconociera el impacto de la guerra con Irán en los resultados electorales.

Marianny Valdez
Cotización del petróleo intermedio de Texas tras registrar una caída de 8,3 %.
El petróleo intermedio de Texas registró una caída de 8,3 % en la jornada de este miércoles.
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Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una caída del 8,3 %, luego que el presidente de EE.UU., Donald Trump, admitiera el impacto de la guerra con Irán en la debacle republicana en las elecciones legislativas de medio mandato.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del petróleo WTI para entrega en diciembre, de referencia en Estados Unidos, se situaron en 88,12 dólares por barril.

La cifra representa una caída de 7,97 dólares respecto al cierre anterior.

Trump atribuyó la contundente derrota republicana a la guerra que inició contra Irán el pasado febrero y que ha provocado un impopular incremento en los precios de los combustibles, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, culpara al conflicto del resultado.

«La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche», dijo Vance -en X-.

El presidente coincidió «en gran medida» con Vance y reconoció que el conflicto provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina.

Sin embargo, aseguró que volvería a tomar la misma decisión. Eto, ya que considera que, a largo plazo, es la única solución para evitar que Irán consiga un arma nuclear.

Tras más de ocho meses de guerra, Irán y EE.UU. retomaron hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar. Según Teherán pueden permitir reabrir el estrecho de Ormuz en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

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Los analistas destacaron hoy que las elecciones legislativas han sido las más importantes para la política de energía de EE.UU. en dos décadas. Además de encarecer una futura escalada en Oriente Medio influirán en las políticas con Rusia, Venezuela y China.

«Con ambas cámaras ahora capaces de aprobar resoluciones, retener fondos para la guerra y retrasar confirmaciones (de nombramientos), la Administración afronta un margen político más estrecho y una mayor presión institucional para hallar un acuerdo sobre Ormuz», dijo -en una nota- la firma Rystad Energy.

«La victoria demócrata podría limitar el margen de actuación de Trump en el Congreso, aunque sus efectos sobre la política exterior no serán inmediatos», señaló -en un informe- Michelle Brouhard, responsable de política y riesgo geopolítico de Kpler.

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ETIQUETAS:PetróleoDonald Trumpdestacada4estrecho de Ormuz
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