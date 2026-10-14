Petro se suma a protestas contra De la Espriella en Bogotá

Miles de personas salen a las calles

El senador Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición colombiana, acusó al Gobierno de intentar «intimidar» a quienes protestaron este miércoles. El dirigente cuestionó el decreto que regula las manifestaciones, publicado en la víspera.

«Lo que quiere el Gobierno es intimidar a la gente. En segundo lugar, quiere acabar con el diálogo que habíamos logrado convertir en una manera de hacer que la protesta social fuera totalmente pacífica y sin problemas», expresó Cepeda al sumarse a la manifestación en Bogotá.

Cepeda perdió la segunda vuelta de las elecciones de este año frente a De la Espriella.

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Cuestionan decreto que regula las manifestaciones

El martes, el mandatario firmó el decreto que regula la protesta social. La norma señala que, «frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto».

Cepeda también se refirió a la actuación de las autoridades durante las protestas. Destacó que, durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), «no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por la policía». Según afirmó, esos hechos habían ocurrido durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).

«De la Espriella nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la fuerza pública actúa de forma arbitraria», añadió Cepeda.

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El senador también denunció que el Gobierno es «autoritario, dictatorial, está pisoteando los derechos de la gente y quiere acabar con la reforma agraria, la democracia, lo que avanzamos en cuatro años de Gobierno» de Petro. Según explicó, estas son algunas de las razones de las manifestaciones.

Las marchas avanzan hacia la plaza de Bolívar

En Bogotá, cuatro marchas iniciaron su recorrido a las 10:00 hora local (15:00 GMT). El objetivo era confluir en la plaza de Bolívar. Hasta ese momento, las movilizaciones transcurrían sin incidentes y sin acompañamiento policial, más allá de la gestión del tráfico.

Los manifestantes portaban pancartas con reclamos laborales y banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales. También gritaban consignas, reivindicaban derechos y lanzaban críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.