Perú denuncia más de 25 ciudadanos muertos y 187 desaparecidos en Rusia

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Perú.- Las autoridades rusas reportaron que 459 peruanos se incorporaron a su Ejército, según afirmó el minsitro de Exteriores de Perú, Carlos Espá.
Sin embargo, Espá informó que los reportes de familiares dan cuenta de 430 casos de 430 ciudadanos peruanos y que la Cancillería tiene información de que 25 murieron en combate contra Ucrania, 187 están desaparecidos y 132 se mantienen en actividad. Además, otros cuatro registran como prisioneros de guerra en Ucrania.
Reportes de familiares
“Tenemos registrados 430 casos reportados por los familiares de los compatriotas que han viajado a Rusia, de los cuales se cuenta con información oficial acerca de 344 casos”, indicó.
El ministro advirtió que estos casos involucran reclutamiento en el Perú, viajes costeados por terceros y contratos de prestación de servicios militares suscritos en otro idioma.
“La gente firma y no entiende lo que está firmando porque está en otro idioma”, precisó.
Respecto de las acciones diplomáticas, informó que un enviado especial viajó a Rusia durante la tercera semana de julio para solicitar información y programar el retorno de los connacionales.
Agregó que aunque el enviado oficial obtuvo datos sobre enlistados, fallecidos y desaparecidos, no pudo acceder a los heridos.
“No fue posible a nuestro enviado especial visitar a los heridos, no se lo permitieron”, indicó.
En cuanto a la atención de las familias, aseguró que su sector ha realizado más de 30 reuniones para recoger solicitudes y comunicar los avances de las gestiones.
Además, también señaló que los cuatro peruanos prisioneros en Ucrania recibieron una visita consular, donde se corroboró que se encontraban en buen estado de salud, obtuvieron autorización para intercambiar correspondencia y realizar videollamadas.
El ministro se pronunció ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde además habló de los preparativos para recibir al papa León XIV del 11 al 16 de noviembre.
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