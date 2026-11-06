Periodista afirma que Santiago Peña podría enfrentar prisión por caso Ueno Bank

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El periodista paraguayo Marcos Cáceres afirmó que el expresidente Santiago Peña podría enfrentar prisión por su presunta vinculación con el escándalo financiero de Ueno Bank.
Durante una entrevista en el espacio 55 Minutos, Cáceres explicó que Peña fue accionista de la entidad y mantuvo participación en ella durante algunos meses después de asumir la Presidencia. Según relató, el mandatario vendió sus acciones tras las denuncias publicadas por medios de comunicación.
Además, señaló que, en septiembre de 2023, un mes después de la llegada de Peña al poder, la entonces financiera Ueno se convirtió en banco. Posteriormente, recibió más de 800 millones de dólares procedentes de fondos públicos, incluidos unos 350 millones de dólares de la caja de jubilaciones estatal.
Cáceres también cuestionó un posible conflicto de intereses en el Banco Central, cuyo presidente había dirigido anteriormente Ueno Bank y resultó designado por Peña.
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Asimismo, indicó que la Fiscalía investiga al exmandatario por presuntos delitos relacionados con el caso. Entre las figuras mencionadas citó administración en provecho propio y estafa.
El periodista sostuvo que la situación judicial de Peña es delicada y aseguró que algunos sectores consideran posible que termine en prisión. Sin embargo, aclaró que los rumores sobre una supuesta salida del país no habían sido confirmados.
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