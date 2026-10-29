Pelea entre diputados obliga a suspender sesión del Parlamento de Armenia

Una violenta trifulca entre diputados oficialistas y opositores obligó a suspender la sesión de este jueves en la Asamblea Nacional de Armenia, luego de que un intercambio de acusaciones y descalificaciones personales escalara hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

El incidente comenzó cuando el diputado oficialista Taron Chakhoyan, del partido Contrato Civil, respondió a acusaciones de corrupción con insultos dirigidos a legisladores de los bloques opositores Armenia y Armenia Fuerte. La confrontación aumentó tras un cruce verbal con el diputado opositor Narek Karapetyan.

La discusión derivó en empujones, golpes de puño y patadas entre parlamentarios de ambos sectores. Durante los disturbios, el vicepresidente del Parlamento, Vahagn Aleksanyan, también del oficialismo, lanzó una silla hacia el sector opositor.

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