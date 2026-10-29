Pelea entre diputados obliga a suspender sesión del Parlamento de Armenia

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Una violenta trifulca entre diputados oficialistas y opositores obligó a suspender la sesión de este jueves en la Asamblea Nacional de Armenia, luego de que un intercambio de acusaciones y descalificaciones personales escalara hasta convertirse en un enfrentamiento físico.
El incidente comenzó cuando el diputado oficialista Taron Chakhoyan, del partido Contrato Civil, respondió a acusaciones de corrupción con insultos dirigidos a legisladores de los bloques opositores Armenia y Armenia Fuerte. La confrontación aumentó tras un cruce verbal con el diputado opositor Narek Karapetyan.
La discusión derivó en empujones, golpes de puño y patadas entre parlamentarios de ambos sectores. Durante los disturbios, el vicepresidente del Parlamento, Vahagn Aleksanyan, también del oficialismo, lanzó una silla hacia el sector opositor.
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Diputados heridos y sesión suspendida
Como resultado del enfrentamiento, los legisladores opositores Harutyun Mnatsakanyan y Andranik Gevorgyan resultaron heridos y necesitaron asistencia médica. La gravedad de la situación motivó incluso la llegada de una ambulancia al edificio legislativo, luego de que uno de los parlamentarios sufriera una hemorragia nasal.
En medio de los disturbios, el vicepresidente de la cámara, Ruben Rubinyan, mantuvo inicialmente abierta la sesión durante casi diez minutos para que el incidente quedara registrado en la transmisión.
“Deliberadamente no estoy anunciando un receso para que todos puedan ver esto”, declaró.
Posteriormente, Rubinyan solicitó la intervención de la seguridad parlamentaria y suspendió la jornada.
Los agentes retiraron del recinto únicamente a los legisladores opositores, mientras los integrantes de la bancada oficialista de Contrato Civil permanecieron en el salón de sesiones.
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