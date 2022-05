Pastor y feligreses someten al matador en tiroteo en iglesia en California

Un hombre abrió fuego en una iglesia en California matando a una persona e hiriendo a cinco personas mayores antes de que su pastor golpeara al hombre armado en la cabeza con una silla y los feligreses lo ataron con cables eléctricos.

El subalguacil del Condado de Orange, Jeff Hallock, elogió el rápido trabajo de los feligreses de la iglesia Presbiteriana de Ginebra en la ciudad de Laguna Wood para detener al pistolero.

“Ese grupo de feligreses mostró lo que creemos que es un heroísmo y una valentía excepcionales al intervenir para detener al sospechoso. Sin duda, previnieron lesiones y muertes adicionales”, dijo Hallock. “Creo que es seguro decir que si la gente no hubiera intervenido, podría haber sido mucho peor”.

Las autoridades dijeron que el tiroteo en la iglesia en California terminó después de que el hombre armado mató a un hombre e hirió a cinco ancianos. Esto antes de que los fieles le ataran las piernas con un cable eléctrico hasta que llegaron los agentes. Cuatro de las cinco personas heridas sufrieron heridas de bala graves.

Si bien no se reveló de inmediato el motivo del tiroteo, los investigadores no creen que el atacante, un hombre asiático de unos 60 años cuyo nombre no se dio a conocer de inmediato, viva en la comunidad.

La mayoría de los miembros de la iglesia son inmigrantes taiwaneses ancianos y altamente educados. En su mayoría jubilados y con edad promedio de 80 años.

El tiroteo se produjo un día después de que un hombre de 18 años matara a tiros a 13 personas en un supermercado en Buffalo, Nueva York.