Paraguay evacúa a 100 familias por inundaciones del río Paraná

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Las autoridades de Paraguay evacuaron a unas 100 familias del barrio San Rafael, en Ciudad del Este, debido a las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná y las intensas lluvias registradas en las últimas horas.
El barrio se encuentra en el departamento de Alto Paraná, cerca de la frontera con Brasil. Las aguas cubrieron decenas de viviendas y obligaron a los residentes a salir de sus hogares.
Notas relacionadas
El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, informó que los equipos de emergencia trabajaban en el traslado de los afectados.
“Son 100 familias aproximadamente las que estamos evacuando”, dijo González en una entrevista con la radio ABC Cardinal.
Las lluvias complican las labores de evacuación
Las imágenes aéreas mostraron numerosas viviendas bajo el agua. Además, las labores de rescate coincidieron con los esfuerzos de algunos residentes por sacar sus pertenencias de las casas inundadas.
A las 13:00, hora local, las lluvias continuaban con intensidad. Ante los pronósticos de que las precipitaciones seguirían, González aseguró que las autoridades mantendrían el apoyo a las familias afectadas.
“La intensidad de la lluvia, según los pronósticos, va a continuar, y la intensidad de nuestro apoyo también”, agregó el ministro.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, explicó que las inundaciones en este barrio de tierras bajas ocurren de forma cíclica.
Zárate señaló que algunas familias se negaron inicialmente a abandonar sus hogares, pese a las advertencias emitidas por las autoridades a partir de los pronósticos meteorológicos.
Albergues temporales para los afectados
Las familias evacuadas recibirán alojamiento temporal en la capilla del barrio y en el polideportivo de Ciudad del Este.
Esta ciudad, ubicada en el este de Paraguay, es considerada la segunda más importante del país, después de la capital, Asunción.
Te puede interesar
- Alliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay
- Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario tras su destitución en Paraguay
- Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña por crisis de Ueno Bank
- Santiago Peña anuncia que acudirá al juicio político en su contra en Paraguay
- Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay