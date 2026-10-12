Paraguay evacúa a 100 familias por inundaciones del río Paraná

El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, informó que los equipos de emergencia trabajaban en el traslado de los afectados.

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“Son 100 familias aproximadamente las que estamos evacuando”, dijo González en una entrevista con la radio ABC Cardinal.

Las lluvias complican las labores de evacuación

Las imágenes aéreas mostraron numerosas viviendas bajo el agua. Además, las labores de rescate coincidieron con los esfuerzos de algunos residentes por sacar sus pertenencias de las casas inundadas.

A las 13:00, hora local, las lluvias continuaban con intensidad. Ante los pronósticos de que las precipitaciones seguirían, González aseguró que las autoridades mantendrían el apoyo a las familias afectadas.

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“La intensidad de la lluvia, según los pronósticos, va a continuar, y la intensidad de nuestro apoyo también”, agregó el ministro.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, explicó que las inundaciones en este barrio de tierras bajas ocurren de forma cíclica.

Zárate señaló que algunas familias se negaron inicialmente a abandonar sus hogares, pese a las advertencias emitidas por las autoridades a partir de los pronósticos meteorológicos.

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Albergues temporales para los afectados

Las familias evacuadas recibirán alojamiento temporal en la capilla del barrio y en el polideportivo de Ciudad del Este.

Esta ciudad, ubicada en el este de Paraguay, es considerada la segunda más importante del país, después de la capital, Asunción.