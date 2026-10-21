Papa León XIV no necesitará tratamiento tras extirparle el cáncer en el pulmón

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un adenocarcinoma en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

El papa León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y este miércoles celebra la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro.