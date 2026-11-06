Papa León XIV inicia en Uruguay gira de 12 días por Latinoamérica

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El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para iniciar una gira de 12 días por Latinoamérica. Su recorrido también incluye visitas a Argentina y Perú.
El avión de la compañía Ita Airways que lo trasladó desde Roma aterrizó a las 16:30, hora local (19:30 GMT), en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí lo recibió el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.
Tras recibir honores militares, el pontífice recibió flores de manos de dos niños. También le dieron la bienvenida varias autoridades. Entre ellas estuvieron el canciller Mario Lubetkin y el intendente de Canelones, Francisco Legnani.
Al recibimiento asistieron el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, y el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli, entre otros representantes.
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Agenda del papa en Uruguay
Luego del recibimiento, León XIV se trasladará a una sala de la Base Aérea número 1. Allí saludará a los obispos del país, según informó la Iglesia Católica uruguaya a la Agencia EFE.
Después recorrerá la rambla de Montevideo hasta llegar a la Ciudad Vieja. En ese lugar se realizará una ceremonia de bienvenida con miles de personas.
Durante el acto se reunirá con representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático y autoridades. Entre los asistentes estarán los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.
La actividad también contará con organizaciones sociales y comunitarias. Además, participarán integrantes de los coros nacionales y músicos de la Orquesta Juvenil Nacional.
Más tarde, el pontífice se reunirá con el presidente Orsi en el Edificio José Artigas. El mandatario le entregará una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo. Esta última pieza representa las tradiciones rurales de Uruguay.
León XIV también recibirá las llaves de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. Luego se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana.
Visitas y actividades religiosas
Este sábado, el papa celebrará una misa en la ciudad de Paysandú, ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo. Por la tarde, visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay.
La jornada concluirá con una vigilia de oración en el estadio Centenario. La actividad está prevista para las 19:00, hora local (22:00 GMT), y se espera la asistencia de unas 60,000 personas.
El domingo, León XIV ofrecerá una misa en la ciudad de Florida, situada a unos 100 kilómetros de Montevideo. Por la tarde, partirá hacia Argentina para continuar su gira por Latinoamérica.
EFE
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