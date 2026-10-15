Papa León XIV evoluciona favorablemente tras cirugía por cáncer de pulmón

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV continúa su convalecencia en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado luego de una operación el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Y pasó bien la noche, se levantó y desayunó, según informaron este jueves fuentes vaticanas.

El pontífice sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, León XIV presenta una evolución posoperatoria normal. Y los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores «dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada».