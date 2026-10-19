Panamá confirma una muerte a 10 días del terremoto de magnitud 7.7

Familias sin hogar y comunidades unidas

Una semana después del sismo, los residentes de las localidades más alejadas continúan acampando en parques públicos. En las calles dañadas, los vecinos organizan comidas comunitarias en grandes ollas, pese al intenso sol durante el día y las lluvias torrenciales de la noche.

Según las cifras oficiales citadas por EFE, cerca de 900 familias perdieron sus viviendas y alrededor de un millar sufrieron daños moderados en sus hogares.

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“Estaba muy preocupada cuando sentimos el movimiento. Estábamos muy lejos de la casa (…) no tengo palabras para explicar lo que estamos pasando aquí”, expresó Sonia Valdés, residente de La Pitaloza, una de las comunidades cercanas al epicentro que perdió su vivienda.

El terremoto también afectó a 619 centros educativos, de los cuales 35 colapsaron por completo. Además, se reportaron daños en más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 67 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes.

Aunque algunos servicios básicos han sido restablecidos, el sismo provocó la caída del tendido eléctrico y la interrupción temporal del suministro de agua potable en localidades como Tonosí, debido a los daños en las plantas potabilizadoras.

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“No me he atrevido a ir a mi casa. Estaba en el trabajo y todo comenzó a moverse. Todos quedamos en el suelo. Fue aterrador”, relató Cristal Reyes a EFE desde esa comunidad.

Pese al miedo y la incertidumbre, los habitantes han mantenido la unión y recurrido a la fe para afrontar la emergencia. Sacerdotes han celebrado misas improvisadas en espacios públicos y recorrido las calles con instrumentos litúrgicos para acompañar a los afectados.

Ayuda humanitaria llega por tierra y aire

El Gobierno panameño informó que ha enviado más de 465 toneladas de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, incluidas 145 toneladas transportadas por vía aérea para llegar a las comunidades más remotas.

En localidades como Cañas, los residentes acudieron a recibir cajas con suministros transportadas por helicópteros de las fuerzas aeronavales panameñas. La comunidad también acogió a habitantes de la isla homónima, que quedó inundada tras el terremoto.

Por carretera, ciudadanos particulares trasladan alimentos, agua, colchones y otros artículos de primera necesidad hacia poblaciones que permanecen incomunicadas. Durante los recorridos, los vehículos deben sortear deslizamientos de tierra y árboles caídos.

A estas labores se ha sumado la cooperación internacional. Estados Unidos participa a través del Comando Sur de su Ejército, mientras Costa Rica ha enviado equipos médicos y Venezuela ha desplegado personal del sector público para brindar asistencia técnica.

Hospitales improvisados y escuelas destruidas

Los centros de salud rurales han enfrentado dificultades para atender a los pacientes debido a los daños estructurales y al temor a nuevas réplicas. En algunas localidades, el personal médico ha instalado salas de atención al aire libre para mantener los servicios durante la emergencia.

La atención sanitaria también ha recibido apoyo internacional, con la instalación de carpas climatizadas y la donación de equipos médicos para atender, principalmente, a mujeres embarazadas y recién nacidos.

En el sector educativo, la destrucción de más de una treintena de escuelas rurales y los daños en otros cientos de centros mantienen en incertidumbre a miles de estudiantes, cuando falta poco para concluir el año escolar, que en Panamá termina en diciembre.

Según los testimonios recogidos por EFE, muchos alumnos ya habían salido de las escuelas cuando ocurrió el terremoto, una circunstancia que contribuyó a evitar una tragedia mayor.

A una semana del sismo, Panamá enfrenta el reto de reconstruir las comunidades rurales más golpeadas, restablecer los servicios esenciales y garantizar que las familias afectadas puedan regresar a sus hogares en condiciones seguras.

EFE