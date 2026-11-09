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Puerto Príncipe.– Una operación conjunta entre una unidad especial de la Policía Nacional de Haití (PNH) y militares salvadoreños terminó con la destrucción de una vivienda utilizada por Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», señalado como líder de la banda criminal 400 Mawozo.

El operativo se realizó alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo 8 de noviembre y contó con el uso de drones cargados con explosivos y apoyo aéreo de cuatro helicópteros, según informó el diario estadounidense Miami Herald, en una publicación reseñada por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, dos helicópteros pertenecían a la unidad especial de la Policía haitiana, mientras que los otros dos eran operados por militares salvadoreños.

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Fachada de la casa en donde residía el líder de la banda criminal

Víctimas y ausencia de Wilson Joseph

Durante el ataque habrían muerto alrededor de 20 hombres armados que vigilaban la propiedad. Sin embargo, Wilson Joseph no se encontraba en el inmueble al momento de la intervención.

Los reportes periodísticos tampoco establecen si la vivienda pertenecía al presunto cabecilla o si este la ocupaba por la fuerza, una práctica atribuida a líderes de grupos criminales que controlan territorios en el oeste de Haití.

Despliegue de militares salvadoreños

La operación se produce en medio del despliegue de al menos 2,000 militares salvadoreños en Haití, quienes participan en labores de seguridad y búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos desaparecidos desde el pasado 18 de octubre en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

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Muere presunto líder de la banda Boston

En otro operativo contra las estructuras criminales, la Policía Nacional de Haití confirmó este lunes la muerte de Mathias Sainthil, señalado como líder de la banda Boston, durante una intervención realizada el viernes 6 de noviembre.

«Durante esta ofensiva (…) Mathias Sainthil líder de la banda de Boston, recibió varios impactos de bala y sufrió heridas de gravedad. Posteriormente, falleció en la tarde del viernes 6 de noviembre», agregó la información.

«Este cabecilla estaba implicado en numerosos actos delictivos graves, entre ellos asesinatos, masacres contra la población civil, secuestros, robos, violaciones, violencia sexual, destrucción de viviendas y tráfico de armas», indicó la Policía haitiana sobre Mathias Sainthil.

Las pandillas mantienen el control de sectores de la capital

Las bandas criminales mantienen el control de amplios sectores de la capital haitiana y enfrentan operaciones de la Policía Nacional y de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

Este último organismo fue autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre de 2025 para reforzar la respuesta internacional frente a la violencia de las pandillas.