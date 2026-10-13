Operan con éxito al papa León XIV de cáncer pulmonar

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La intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón que se habría convertido en cáncer y finalizó con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.
A través de un comunicado, el organismo indicó que la operación concluyó de manera positiva, dentro del tiempo previsto y conforme a lo planificado. Asimismo, precisó que el pontífice ya había regresado a su habitación.
El procedimiento se realizó en el Hospital Gemelli de Roma. Estuvo a cargo de un equipo médico encabezado por Stefano Margaritora, especialista en cirugía torácica con miles de intervenciones de este tipo. El papa, de 71 años, ingresó al centro hospitalario poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT), caminando y con serenidad, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.
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El propio León XIV anunció el pasado domingo, después del rezo del ángelus, que lo someterían a la intervención. Esto tras detectarse un nódulo pulmonar en una fase muy inicial y bien localizado.
La operación se llevó a cabo a menos de un mes del viaje que el pontífice tiene previsto realizar a Uruguay. Además, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre.
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