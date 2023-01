ONU dice que sin mujeres los programas humanitarios fracasarán en Afganistán

Naciones Unidas, 30 ene (EFE).- La ONU dijo este lunes que si los talibanes no permiten que las mujeres vuelvan a trabajar en organizaciones humanitarias será imposible suministrar en Afganistán la ayuda necesaria, lo que será «catastrófico» para el país.



«Es potencialmente un golpe mortal para muchos programas muy importantes», aseguró en una conferencia de prensa el jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, tras viajar a Afganistán para buscar que las autoridades de facto den marcha atrás a esta medida de exclusión femenina que anunciaron a finales de diciembre.



Griffiths encabezó una comitiva que se reunió con altos cargos talibanes para insistirles en que las mujeres son absolutamente esenciales en el suministro de ayuda, precisamente en un momento en el que dos tercios de la población del país necesitan asistencia humanitaria.

También puedes leer: Una ola de frío deja al menos 16 muertos en Afganistán

Sobre las prohibiciones talibanes

Hasta ahora, el Gobierno talibán ha permitido algunas excepciones a su prohibición, autorizando que las empleadas de la ONU sigan trabajando y que también puedan hacerlo aquellas contratadas por organizaciones no gubernamentales en los ámbitos de la alimentación y la educación.

Según Griffiths, en las reuniones celebradas en Kabul, Naciones Unidas y sus socios dejaron clara su oposición a esta medida. Pidieron su fin y solicitaron que, mientras tanto, como mínimo se amplíen las excepciones a otros sectores.



En respuesta, explicó, los talibanes señalaron que están preparando unas directrices que en teoría permitirían que las mujeres vuelvan a trabajar en operaciones humanitarias. Subrayó, también, que la ONU prefiere no especular y esperará a verlas publicadas antes de pronunciarse al respecto.



En todo caso, Griffiths dejó claro que el suministro de ayuda humanitaria nunca podrá ser el adecuado mientras no participen en él mujeres. Una idea en la que insistieron responsables de organizaciones como Save the Children y Care International.



«Si la prohibición no se levanta, las consecuencias para los afganos serán nefastas». Señaló la presidenta de Save the Children en EE.UU., Janti Soeripto. Quien recalcó que sin mujeres en los equipos no se podrá garantizar la asistencia a millones de personas que la necesitan.



En medio de una grave crisis económica, sequía y las consecuencias de décadas de guerra, Naciones Unidas calcula que unos 28 millones de afganos -dos tercios de la población- necesitan asistencia. Además, que unos 6 millones están a un paso de la hambruna.



El plan humanitario preparado por la ONU es el mayor creado para un país y solicita a los donantes unos 4.600 millones de dólares.



Desde que los talibanes prohibieron el trabajo de las mujeres en las ONG el pasado diciembre, muchos grupos han detenido. Al menos de forma parcial, sus operaciones.

Fuente: EFE