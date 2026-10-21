ONU alerta sobre el aumento del tráfico de armas y violencia de bandas en Haití

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alertó sobre el flujo constante de armas y municiones hacia Haití, una situación que fortalece a las bandas criminales y agrava la crisis de violencia que enfrenta el país.

Durante una reunión celebrada el lunes, representantes de varios países advirtieron que las redes de tráfico transnacional continúan abasteciendo de armamentos a los grupos criminales, pese a las medidas internacionales para frenar su acceso a las armas.

Un informe presentado este mes por un Panel de Expertos al Comité del Consejo de Seguridad documenta armas y municiones incautadas u observadas en poder de integrantes de bandas haitianas.

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Según el documento, los armamentos llegan a Haití por rutas terrestres, incluidos pasos fronterizos entre República Dominicana y Haití. También por vía marítima, mediante embarcaciones procedentes de Estados Unidos.

Durante la reunión, Wien-Weibert Arthus, representante permanente adjunto de Haití ante las Naciones Unidas, señaló que las bandas criminales mantienen sus operaciones gracias al ingreso continuo de armas y municiones por redes de tráfico transnacional. La representación de China también advirtió sobre las consecuencias de este flujo ilegal de armamentos. Publicidad «La llegada constante de armas ilícitas impulsa el empeoramiento de la violencia», expresó la delegación china, al señalar que esta situación representa una amenaza para la población haitiana y las tropas internacionales desplegadas en el país. Los miembros del Consejo de Seguridad indicaron que las bandas han demostrado capacidad para adaptar sus tácticas frente a las operaciones de seguridad. Como muestra de esa evolución, señalaron que los incidentes contra la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF) aumentaron de dos a 15 en un solo mes. Además, citaron el secuestro de cuatro técnicos de aviación de El Salvador, quienes fueron atacados con explosivos. También armas mientras se desplazaban en un vehículo blindado. El incidente evidencia, según las delegaciones, la capacidad de los grupos armados para desafiar directamente al contingente internacional.

Rusia y Francia piden reforzar los controles fronterizos Ante el agravamiento de la violencia, la Federación Rusa reclamó medidas más contundentes para detener el tráfico de armas hacia Haití. Publicidad La delegación rusa cuestionó la eficacia de las acciones implementadas hasta el momento. También sostuvo que las rutas y fuentes de los envíos son conocidas, pero las respuestas no han logrado detener el flujo ilícito de armamentos. Rusia también pidió fortalecer los controles en los puntos de entrada a Haití para impedir el tráfico de armas y drogas. Francia, por su parte, insistió en la necesidad de aplicar de manera estricta el embargo de armas mediante controles fronterizos y portuarios más rigurosos. La delegación francesa consideró que estas medidas son esenciales para limitar el acceso de las pandillas a armas y municiones.

Las bandas se expanden fuera de Puerto Príncipe

Los representantes ante el Consejo de Seguridad advirtieron que las bandas criminales haitianas han extendido sus operaciones más allá de Puerto Príncipe.

Según lo expuesto durante la reunión, los grupos armados han ampliado su presencia hacia zonas rurales y otras localidades, entre ellas Artibonite y Gressier.

Esta expansión dificulta las operaciones de seguridad y aumenta los riesgos para las comunidades afectadas por la violencia.

Otro motivo de preocupación es el reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones criminales. Las denuncias citadas señalan un incremento del 200 % en el reclutamiento infantil desde 2005.

Las cifras presentadas también reflejan la gravedad de la crisis: entre julio y septiembre, más de 1,000 personas murieron y más de 100 fueron secuestradas.

ONU pide acelerar el despliegue de fuerzas internacionales

Aunque la Fuerza de Represión de las Bandas cuenta con más de 2,000 efectivos procedentes de seis países, los miembros del Consejo de Seguridad consideraron necesario acelerar el apoyo internacional.

Entre las medidas solicitadas figuran el despliegue de más tropas, el suministro de equipos y asistencia logística. También como acciones para frenar el tráfico de armas y las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.

Las delegaciones advirtieron que el fortalecimiento de las operaciones de seguridad debe acompañarse de esfuerzos para impedir que las bandas reciban nuevos armamentos.

El control de las rutas de abastecimiento es considerado un elemento clave para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a la población haitiana.

Informe de la ONU señala municiones de origen dominicano

Uno de los aspectos más relevantes del informe para República Dominicana es la referencia a municiones que habrían pertenecido a las reservas nacionales de la Policía Nacional y el Ejército dominicanos.

Según el documento, la banda haitiana 400 Mawozo y otros grupos delictivos utilizaban más de 900,000 municiones procedentes de esas reservas, de acuerdo con los hallazgos reportados por el Panel de Expertos.

El informe incluye cartuchos de distintos calibres, entre ellos municiones de 9 milímetros, 5,56 x 45 milímetros, 7,62 x 39 milímetros y cartuchos para escopetas.

En particular, el documento señala que el análisis de cartuchos calibre .50 incautados a una banda en 2026 confirmó que al menos 15 de los 32 cartuchos documentados por los expertos fueron fabricados en República Dominicana.

La información ha generado atención sobre la trazabilidad de las municiones y la forma en que pudieron llegar a manos de organizaciones criminales en Haití.

Defensa dominicana investiga el origen de las municiones

Ante los señalamientos del informe, el Ministerio de Defensa dominicano informó que mantiene investigaciones para establecer la trazabilidad de las municiones, esclarecer los hechos y determinar cualquier eventual responsabilidad.

El objetivo de estas indagatorias es establecer cómo llegaron los cartuchos a manos de las bandas haitianas y precisar las circunstancias relacionadas con su circulación.

Los hallazgos del Panel de Expertos plantean interrogantes sobre los mecanismos de control de las municiones. También la necesidad de reforzar la cooperación entre los países para combatir el tráfico ilícito de armas.