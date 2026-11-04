OMS aprueba ensayos de dos vacunas contra variante del ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles realizar ensayos clínicos de dos vacunas experimentales contra el ébola. Ambas fueron diseñadas para proteger contra la variante Bundibugyo, que provoca el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC).

La epidemia ha causado más de 5,300 muertes en África, según la información proporcionada. La recomendación de la OMS se basa en los resultados de pruebas preclínicas realizadas a las dos candidatas.

Una de ellas es ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India. La segunda es mRNA-1469, de la farmacéutica estadounidense Moderna.

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Ambas serán evaluadas por primera vez durante un brote provocado por esta variante del virus. Sin embargo, el inicio de los ensayos dependerá de las autorizaciones de las autoridades competentes de la RDC.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la importancia de este avance científico y de la colaboración entre instituciones.

Aunque advirtió que las vacunas no acabarán por sí solas con el brote, señaló que podrían convertirse en herramientas importantes para controlar la enfermedad.