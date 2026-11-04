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OMS aprueba ensayos de dos vacunas contra variante del ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó ensayos clínicos para dos vacunas experimentales contra la variante Bundibugyo del ébola. Las candidatas, desarrolladas por la Universidad de Oxford y Moderna, serán evaluadas durante el actual brote en República Democrática del Congo. Los estudios dependen de las autorizaciones de las autoridades sanitarias del país y sus resultados podrían conocerse a principios de 2027.

Marianny Valdez
Desarrollo de vacunas experimentales para combatir la variante Bundibugyo del virus del ébola.
La OMS recomendó ensayos clínicos para dos vacunas experimentales contra la variante Bundibugyo del ébola.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles realizar ensayos clínicos de dos vacunas experimentales contra el ébola. Ambas fueron diseñadas para proteger contra la variante Bundibugyo, que provoca el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC).

La epidemia ha causado más de 5,300 muertes en África, según la información proporcionada. La recomendación de la OMS se basa en los resultados de pruebas preclínicas realizadas a las dos candidatas.

Una de ellas es ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India. La segunda es mRNA-1469, de la farmacéutica estadounidense Moderna.

Ambas serán evaluadas por primera vez durante un brote provocado por esta variante del virus. Sin embargo, el inicio de los ensayos dependerá de las autorizaciones de las autoridades competentes de la RDC.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la importancia de este avance científico y de la colaboración entre instituciones.

Aunque advirtió que las vacunas no acabarán por sí solas con el brote, señaló que podrían convertirse en herramientas importantes para controlar la enfermedad.

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OMS destaca importancia de nuevas vacunas contra el ébola

En octubre comenzó un ensayo con Ervebo, una vacuna aprobada contra la cepa Zaire del ébola, considerada la más frecuente. Sin embargo, no está autorizada para proteger contra la variante Bundibugyo.

Ghebreyesus explicó que todavía no existe certeza sobre la protección que Ervebo podría ofrecer frente a esta variante. Por esa razón, consideró importante incorporar las nuevas candidatas a los ensayos realizados en el terreno.

El titular de la OMS también recordó que la vacunación debe complementarse con otras medidas para contener la enfermedad.

Entre ellas mencionó la atención médica temprana, el rastreo de contactos, el aislamiento y los entierros seguros y dignos. Asimismo, destacó la importancia de mantener la confianza y la participación de las comunidades afectadas.

La organización prevé que los resultados de los estudios sobre las dos vacunas podrían estar disponibles a principios de 2027.

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