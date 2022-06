Oficial dominicana de policía fue asesinada en el Bronx por su ex esposo

La oficial dominicana de policía Arianna Reyes-Gómez, de 31 años fue asesinada de varias puñaladas por su exesposo Argenis de Jesús Báez, de 34 años, la madrugada de este lunes en un apartamento del Bronx.

Según las autoridades de Nueva York, los dos tuvieron una fuerte discusión que se volvió mortal. Informaron que la agente llamó a un familiar, quien después se comunicó con el 911 y envió a la policía al lugar.

Our thoughts and prayers are with @NYPDTransit District 32 and the family & friends of Officer Arianna Reyes-Gomez tonight.



Rest In Peace Sister – and know that your NYPD family will do everything in our power to try to give your son the life you intended to provide for him. pic.twitter.com/yAP0i9CjLg — PBA 25 (@PBA_25) June 13, 2022

El New York Post informó que la policía llegó a la vivienda alrededor de las 2:50 de la madrugada y encontraron a la mujer inconsciente.

La pareja tiene un hijo en común, que no se encontraba en la casa durante el altercado.

Luego de cometer el crimen, Argenis de Jesús Báez se entregó en una comisaría, donde espera que le informen de los cargos en su contra.

#BREAKING Argenis Baez, 34, has been charged in the killing of off duty NYPD Officer Arianna Reyes-Gomez. The perpetrator is seen escorted out of the 44th precinct in handcuffs by detectives to awaiting jail transport vehicle.



Video by Kevin RC Wilson (https://t.co/GD8DIUYZw1) pic.twitter.com/GZN6XYTh4Z — FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) June 14, 2022

“Estoy devastada y le pido a Dios mucha fuerza para que mi familia y yo podamos soportar su pérdida”, expresó la hermana de la dominicana.

Varias personas declararon que Reyes-Gómez era una persona servicial, “un ángel en la tierra”.

Luto por la oficial dominicana

A través de la cuenta de Twitter del NYPD expresaron estar de luto por la pérdida de la agente.

“Nuestros corazones están pesados mientras investigamos el trágico asesinato de un oficial de policía de Nueva York que estaba fuera de servicio anoche en el Bronx”, afirmaron.