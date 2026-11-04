Obama dice que resultados electorales reflejan deseo de unidad en EEUU

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El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó este miércoles que los resultados de las elecciones de medio término de 2026 reflejan el deseo de los ciudadanos de contar con una política que promueva la unidad y con líderes capaces de ofrecer soluciones concretas a los problemas del país.
En una declaración publicada en sus redes sociales, el exmandatario sostuvo que los estadounidenses enviaron un mensaje claro a través de las urnas al expresar su preferencia por una política que acerque a las personas, en lugar de profundizar las divisiones.
«Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrenta», expresó.
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Obama también atribuyó los resultados electorales al desempeño de los candidatos que participaron en distintas regiones del país, incluidos territorios que anteriormente se consideraban difíciles de conquistar electoralmente.
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