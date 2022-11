Nueve heridos en un tiroteo en Filadelfia

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo que se produjo cerca de un bar de Filadelfia la noche de este sábado, informa New York Post. La Policía de la ciudad comunicó que dos heridos fueron hospitalizados en estado crítico, mientras que otros siete permanecían estables.

John Stanford, el vicecomisionado de la Policía de Filadelfia, explicó que aún no han esclarecido el motivo que originó el tiroteo. «En este momento, se sospecha que estos individuos habían estado observando a las personas a las que querían disparar, salieron del coche y empezaron a tirotear al grupo de individuos que estaba allí», comentó Stanford.

«En la ciudad hay [criminales] descarados a quienes no les importa nada. No les importa cuántos oficiales de Policía están aquí. Y a algunos de ellos no les importa cuántas personas están aquí», detalló Stanford. «Seguimos haciendo lo que necesitamos para poner a estos individuos en custodia», agregó.

Fuente RT