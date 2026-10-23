¡No más carruajes tirados por caballos! Nueva York prohibirá su uso en 2028

Medidas para trabajadores y caballos

La ley queda a la espera de la firma del alcalde Zohran Mamdani para entrar en vigor. Entre sus disposiciones, suspende de inmediato la emisión de nuevas licencias, establece el fin de los paseos en carruajes para junio de 2028 e incluye programas de apoyo laboral para conductores y otros empleados.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, defendió la iniciativa y señaló que los trabajadores tendrán 18 meses para buscar nuevas oportunidades con asistencia pública. También aseguró que la legislación contempla medidas para evitar que los caballos sean trasladados a mataderos.

Se estima que unas 200 personas trabajan en el sector, muchas de ellas inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Algunos empleados se endeudaron para adquirir las licencias necesarias para operar y han rechazado la prohibición.

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El sindicato que representa a los trabajadores, TWA, anunció que prepara una impugnación ante un tribunal federal. Según medios locales, la organización considera que la ley no garantiza el futuro de los empleados y podría violar normas estatales y federales.

Debate por el futuro de los carruajes

La aprobación de la ley también generó divisiones entre sus promotores. La concejala Joann Ariola, quien había respaldado la iniciativa, retiró su apoyo al considerar que los trabajadores necesitan «un camino claro antes de que les quiten su capacidad de ganarse la vida».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también cuestionó la prohibición en redes sociales. El mandatario, oriundo de Nueva York, criticó que se eliminara la actividad por un solo accidente y comparó el caso con los siniestros automovilísticos que ocurren en los alrededores.

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Antes de la muerte de Mahajan, otros dos incidentes en los que caballos de carruaje se desplomaron y murieron habían generado preocupación. Uno de los animales padecía una enfermedad y el otro murió por intoxicación. Ambos casos se difundieron ampliamente en redes sociales y reavivaron las críticas al negocio.

Organizaciones animalistas celebran la medida

Las organizaciones defensoras de los animales celebraron la aprobación de la ley, después de años de reclamar el fin de los paseos en carruajes por considerar que representan una forma de crueldad animal.

La organización PETA anunció que donará 50,000 dólares para contribuir a la jubilación de los caballos. Por su parte, NYCLASS defendió que los animales sean trasladados a granjas de rescate.

Con esta decisión, Nueva York se encamina a sumarse a otras ciudades estadounidenses que han prohibido los carruajes tirados por caballos, entre ellas Filadelfia, Chicago y San Antonio.

Durante décadas, los paseos en carruaje por Central Park se convirtieron en una imagen reconocida de la ciudad y aparecieron en numerosas películas y series, entre ellas Mi pobre angelito y Sex and the City.