 Saltar al contenido
CDN
Internacionales
Añadir CDN a Google

Niño de 4 años muere tras brutal ataque de un perro en Virginia

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro en Louisa, Virginia, Estados Unidos. Los agentes sacrificaron al animal para detener la agresión. El menor fue trasladado de emergencia, pero posteriormente falleció. Las autoridades mantienen abierta la investigación.

Marianny Valdez
Información sobre la muerte de García Welch, un niño de cuatro años atacado por un perro en Virginia.
García Welch, de cuatro años, murió tras ser atacado por un perro en Louisa, Virginia.
¿Quieres resumir esta noticia?

Un niño de cuatro años murió tras resultar atacado por un perro en Louisa, una localidad del estado de Virginia, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

Al menor, identificado como García Welch, lo declararon muerto el domingo 18 de octubre, luego de sufrir heridas graves durante el ataque ocurrido en esa comunidad, situada a unos 145 kilómetros al suroeste de Washington D. C.

La Oficina del Sheriff del condado de Louisa informó que recibió una llamada de emergencia a las 4:42 de la tarde para alertar sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al niño gravemente herido mientras el animal continuaba atacándolo. Ante la situación, los oficiales tuvieron que sacrificar al perro para detener la agresión, según el informe policial.

El menor recibió asistencia de los servicios de emergencia, que lo trasladaron hasta una zona de aterrizaje cercana para facilitar su evacuación aérea hacia un hospital. Sin embargo, posteriormente fue declarado muerto.

Notas relacionadas

Identifican al menor y solicitan ayuda para su familia

La identidad del niño se dio a conocer a través de una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe. Misma creada para ayudar a sus familiares a cubrir los gastos funerarios.

Según la información compartida en la plataforma, García acababa de comenzar el preescolar en la escuela primaria Thomas Jefferson. Le sobreviven su madre y su hermano mayor.

La campaña describió al pequeño como un niño que apenas comenzaba una etapa de aprendizaje y crecimiento, con muchos momentos por vivir y recuerdos por construir.

La iniciativa estableció una meta de recaudación de 20,000 dólares para apoyar a la familia tras la pérdida.

Investigación en curso

Las autoridades identificaron al animal como un perro de raza American Bully. No obstante, no ofrecieron más detalles sobre las circunstancias que provocaron el ataque.

La Oficina del Sheriff indicó que la investigación continúa abierta y que divulgará información adicional cuando sea oportuno.

El caso ha generado atención por la gravedad del ataque y la corta edad de la víctima, mientras las autoridades procuran esclarecer lo ocurrido.

Te puede interesar

  1. República DominicanaPrisión para hombre vinculado a muerte de un niño de dos años
  2. InternacionalesUn terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
  3. InternacionalesAmong Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada
  4. InternacionalesCerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos
  5. InternacionalesAlliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Muerteemergenciadestacada4ataque de un perroinciente
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS