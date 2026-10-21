Niño de 4 años muere tras brutal ataque de un perro en Virginia

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Un niño de cuatro años murió tras resultar atacado por un perro en Louisa, una localidad del estado de Virginia, en Estados Unidos, informaron las autoridades.
Al menor, identificado como García Welch, lo declararon muerto el domingo 18 de octubre, luego de sufrir heridas graves durante el ataque ocurrido en esa comunidad, situada a unos 145 kilómetros al suroeste de Washington D. C.
La Oficina del Sheriff del condado de Louisa informó que recibió una llamada de emergencia a las 4:42 de la tarde para alertar sobre el incidente.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron al niño gravemente herido mientras el animal continuaba atacándolo. Ante la situación, los oficiales tuvieron que sacrificar al perro para detener la agresión, según el informe policial.
El menor recibió asistencia de los servicios de emergencia, que lo trasladaron hasta una zona de aterrizaje cercana para facilitar su evacuación aérea hacia un hospital. Sin embargo, posteriormente fue declarado muerto.
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Identifican al menor y solicitan ayuda para su familia
La identidad del niño se dio a conocer a través de una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe. Misma creada para ayudar a sus familiares a cubrir los gastos funerarios.
Según la información compartida en la plataforma, García acababa de comenzar el preescolar en la escuela primaria Thomas Jefferson. Le sobreviven su madre y su hermano mayor.
La campaña describió al pequeño como un niño que apenas comenzaba una etapa de aprendizaje y crecimiento, con muchos momentos por vivir y recuerdos por construir.
La iniciativa estableció una meta de recaudación de 20,000 dólares para apoyar a la familia tras la pérdida.
Investigación en curso
Las autoridades identificaron al animal como un perro de raza American Bully. No obstante, no ofrecieron más detalles sobre las circunstancias que provocaron el ataque.
La Oficina del Sheriff indicó que la investigación continúa abierta y que divulgará información adicional cuando sea oportuno.
El caso ha generado atención por la gravedad del ataque y la corta edad de la víctima, mientras las autoridades procuran esclarecer lo ocurrido.
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