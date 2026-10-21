Niño de 4 años muere tras brutal ataque de un perro en Virginia

Un niño de cuatro años murió tras resultar atacado por un perro en Louisa, una localidad del estado de Virginia, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

Al menor, identificado como García Welch, lo declararon muerto el domingo 18 de octubre, luego de sufrir heridas graves durante el ataque ocurrido en esa comunidad, situada a unos 145 kilómetros al suroeste de Washington D. C.

La Oficina del Sheriff del condado de Louisa informó que recibió una llamada de emergencia a las 4:42 de la tarde para alertar sobre el incidente.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron al niño gravemente herido mientras el animal continuaba atacándolo. Ante la situación, los oficiales tuvieron que sacrificar al perro para detener la agresión, según el informe policial.

El menor recibió asistencia de los servicios de emergencia, que lo trasladaron hasta una zona de aterrizaje cercana para facilitar su evacuación aérea hacia un hospital. Sin embargo, posteriormente fue declarado muerto.