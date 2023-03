Una niña llamada Juliette Lamour, quien fue protagonista en el año 2010 de un acto que conmovió a todo el mundo, al donar todos sus ahorros para ayudar a las personas que en ese año fueron víctimas del terremoto de Haití.

En aquella ocasión, rompió su alcancía y le entregó todo el dinero a la Cruz Roja, un total de 45 dólares, más de 200 mil pesos colombianos, a día de hoy. En su ciudad natal, Ontario, en Canadá, la joven fue aplaudida por toda la comunidad por su noble acción.

Con tan solo cinco años de edad, la niña pensó en los damnificados sin que nadie le dijera nada. Este acto estuvo recompensado por la misma vida. Pues ahora, con 18 años, Lamour vuelve a ser protagonista, al conocerse que ganó la lotería.

Muchas personas relacionaron su buena suerte. Como una forma en la que le estuvo devuelta su buena acción hace 13 años.

Siguiendo el consejo de su abuelo, la joven compró un boleto de lotería. Días después, se enteró de que se convirtió en una multimillonaria, al ganar 48 millones de dólares canadienses, más de 170 mil millones de pesos.

Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba segura de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6-49 Quick Pick. ¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de Gold Ball en mi primer boleto de lotería!.

