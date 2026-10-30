Nayib Bukele: «Venimos a Haití a luchar contra los malvados»

SAN SALVADOR.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su país está próximo a completar el despliegue de soldados y equipos en territorio haitiano, con el propósito de combatir a las bandas criminales que mantienen la violencia en esa nación.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que la operación no está dirigida contra el pueblo haitiano ni representa una invasión, sino que busca contribuir a enfrentar a los grupos armados que afectan la seguridad y la vida cotidiana de sus habitantes.

Bukele explicó que uno de los objetivos de la misión es lograr el regreso de cuatro técnicos de aviación salvadoreños. Asimismo, sostuvo que El Salvador cubre aproximadamente el 90 % de los gastos de la operación con recursos de su propio presupuesto. Sin embargo, recibe apoyo logístico de otros países.

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El gobernante justificó la participación salvadoreña al señalar que su país atravesó una situación de violencia. Según afirmó, fue incluso más grave que la que actualmente enfrenta Haití.