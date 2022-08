Mujer es arrestada por usar «vestido vergonzoso» en un concierto

Autoridades de Ruanda detuvieron a una mujer por usar un «vestido vergonzoso», por el que se le acusó de indecencia pública. Después de 12 días detenida obtuvo libertad condicional bajo fianza.

El pasado 30 de julio, Liliane Mugabekazi de 24 años asistió a un concierto en la ciudad de Kigali, capital de Ruanda, usando un espectacular y excéntrico vestido negro traslúcido repleto de pedrería. Fue a través de redes que un usuario compartió una imagen de ella, la cual se volvió viral.

Sin embargo, en este mes de agosto, las autoridades la arrestaron por «usar un vestido vergonzoso». Y el 18 de agosto fue acusada de indecencia pública. Asimismo, se le pidió permanecer en prisión por 30 días antes del juicio.

Los fiscales argumentaron que la joven “asistió al concierto con ropa que revelaba sus partes íntimas… ropa que llamamos vergonzosa”.

Por su parte, la defensa de Liliane aseguró que no fue desnuda ya que de haberlo hecho la seguridad del recinto no la habría dejado ingresar y que solo fue en medio del concierto cuando se desabrochó la chaqueta para bailar.

In Rwanda, Liliane Mugabekazi was arrested after she attended a concert by popular French musician Tayc wearing clothes that reveal her private parts. #Lilliane faces up to 2 yrs in jail for public indecency. Should Uganda copy this law? pic.twitter.com/BCZHiU5Bxb