Muertos por choque de trenes en España ya son 69; viajaban 42 extranjeros

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España.- El choque de dos trenes que cubrían la ruta Madrid-Sevilla y Madrid-Andalucía la mañana del miércoles 28 de octubre lleva un saldo de 69 víctimas mortales, en las que se encuentra un argentino.
Datos provisionales del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que viajaban 42 extranjeros, de los cuales, 24 permanecen desaparecidos.
De acuerdo con los reportes, al momento del choque en la estación de Urda, Toledo, viajaban unos 544 pasajeros.
Posible causa
El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el accidente a una orden del centro de control de Atocha. Una jueza decretó el secreto de las actuaciones y ordenó incautar las cajas negras.
El Ministerio de Asuntos Exteriores permanece en contacto con las embajadas de los 42 ciudadanos extranjeros que viajaban en los trenes involucrados en el accidente.
De acuerdo con fuentes de Exteriores, del total de afectados habría diez que han resultado ilesos y otros siete heridos.
Sánchez garantiza que se aclarará ‘hasta el último detalle’ del accidente ferroviario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando «día y noche» para esclarecer «hasta el último detalle» lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y reforzar la seguridad.
Sánchez ha garantizado esta labor en una declaración institucional junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo.
Los maquinistas lamentan la filtración de información
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) lamenta la filtración de información que «en teoría tenía que estar custodiada» como los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente ocurrido ayer en Urda (Toledo).
«Nosotros, como siempre, defendemos la investigación independiente y rigurosa de todo el accidente y las causas las determinará la investigación», ha señalado este jueves a EFE su secretario general, Diego Martín.
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