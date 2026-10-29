Muertos por choque de trenes en España ya son 69; viajaban 42 extranjeros

España.- El choque de dos trenes que cubrían la ruta Madrid-Sevilla y Madrid-Andalucía la mañana del miércoles 28 de octubre lleva un saldo de 69 víctimas mortales, en las que se encuentra un argentino.

Datos provisionales del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que viajaban 42 extranjeros, de los cuales, 24 permanecen desaparecidos.

De acuerdo con los reportes, al momento del choque en la estación de Urda, Toledo, viajaban unos 544 pasajeros.

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Posible causa

El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el accidente a una orden del centro de control de Atocha. Una jueza decretó el secreto de las actuaciones y ordenó incautar las cajas negras.

El Ministerio de Asuntos Exteriores permanece en contacto con las embajadas de los 42 ciudadanos extranjeros que viajaban en los trenes involucrados en el accidente.

De acuerdo con fuentes de Exteriores, del total de afectados habría diez que han resultado ilesos y otros siete heridos.