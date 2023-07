Muere la escritora ucraniana Victoria Amelina por las heridas del bombardeo de Kramatorsk

La escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 años, que fue una de las víctimas del bombardeo ruso de Kramatorsk ocurrido el pasado 27 de junio, ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque, que costó la vida a trece personas, según fuentes locales.

Amelina se encontraba en una pizzería en el momento del ataque ruso en compañía del también escritor colombiano Héctor Abad y el que fuera Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de Colombia Sergio Jaramillo.

Jaramillo y Abad sobrevivieron al ataque con heridas leves, igual que la periodista también colombiana Catalina Gómez, que cenaba con ellos en el momento del impacto del misil.

El ataque ruso contra Kramatorsk es uno de los más mortíferos de las últimas semanas.

La noticia de la muerte de la escritora ha sido difundida por PEN Ucrania, una organización pública cultural que protege la libertad de expresión y los derechos de los periodistas, escritores y científicos ucranianos, entre otros profesionales.

«Con gran dolor, les informamos de que el corazón de la escritora Victoria Amelina dejó de latir el 1 de julio en el Hospital Mechnikov de Dnipro. Su vida terminó debido a lesiones que pusieron en peligro su vida causadas por un ataque con cohetes por parte de los ocupantes rusos en un restaurante de Kramatorsk el 27 de junio«, según el comunicado de PEN Ucrania.

«Comunicamos esta noticia ahora que todos los familiares de Victoria se han enterado y con su consentimiento«, añade.

Amelina, miembro del PEN ucraniano y documentalista de crímenes de guerra en la organización Truth Hounds, estuvo en Kramatorsk junto a una delegación de periodistas y escritores colombianos. Mientras cenaban en el restaurante Ria Lounge en el centro de la ciudad, los ocupantes rusos lanzaron un ataque con cohetes contra el edificio.

«Los médicos y paramédicos de Kramatorsk y Dnipro hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero desafortunadamente la herida fue fatal. En los últimos días de vida de Victoria, su familia y amigos estuvieron a su lado«, según la organización ucraniana a la que pertenecía.

El PEN ucraniano y Truth Hounds han asegurado que, según testigos de la tragedia, los rusos utilizaron un misil tipo Iskander de alta precisión para el ataque. «Sabían con certeza que estaban disparando en un lugar donde habría una gran concentración de civiles. Se sabe que murieron 13 personas, unas 60 resultaron heridas«, ha publicado el PEN en su web.

Victoria Amelina nació el 1 de enero de 1986 en Leópolis y de pequeña vivió con su padre en Canadá. En 2007 estudió tecnologías informáticas en la Universidad Politécnica de su ciudad natal y hasta 2015 trabajó en empresas tecnológicas internacionales.

2014 se publicó la primera novela de Victoria, «El síndrome de noviembre u Homo Compatiens». En 2015 abandonó su carrera en informática para dedicarse a la escritura.

En 2016 se publicó su primer libro para niños «Alguien o corazón acuoso» y al año siguiente 2017 se publicó la segunda novela, «Home for Home». Este libro fue preseleccionado para premios nacionales e internacionales como el «LitAccent of the Year – 2017», Premio Ciudad de Literatura de la UNESCO y Premio de Literatura Europea.

Los textos de Victoria Amelina fueron traducidos al polaco, checo, alemán, holandés e inglés. Recientemente se tradujo al español la novela «Home for Home».

En 2021, Victoria se convirtió en la ganadora del Premio Literario Joseph Konrad-Kozhenovsky. Ese mismo año fundó el Festival Literario de Nueva York en el distrito de Bakhmut de la región de Donetsk.

Debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, según la organización PEN, la escritora Victoria Amelina se unió en el verano de 2022 a la organización de derechos humanos Truth Hounds para documentar crímenes de guerra en los territorios desocupados del este, sur y norte de Ucrania, en particular en Kapitolivka en la región de Izyum, donde encontró el diario del escritor Volodymyr Vakulenko, quien fue asesinado por los rusos.

Según la biografía publicada por PEN, al mismo tiempo Victoria comenzó a trabajar en su primer libro de no ficción en inglés, «War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War», que pronto se publicará fuera de Ucrania.

En él la escritora habla sobre las mujeres ucranianas que documentan los crímenes de guerra y sus vidas durante la guerra.

Asimismo, la escritora participó en el llamamiento a los gobiernos de otros países para que proporcionen armas a Ucrania, y también para la creación de un tribunal internacional especial para los crímenes de guerra rusos contra Ucrania.

