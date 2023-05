Muere el pederastra y presentador de programas infantiles Rolf Harris

La muerte del depredador sexual convicto Rolf Harris ha sido confirmada este martes por la tarde por un funcionario del registro civil del Ayuntamiento de Maidenhead. Se cree que el antiguo presentador británico estaba gravemente enfermo debido a un cáncer de cuello desde hacía tiempo y había estado viviendo virtualmente como un recluso en su casa valorada en 5 millones de libras en Berkshire desde que salió de la cárcel en 2017.

La esposa de Harris, Alwen, de 91 años, está en silla de ruedas debido al Alzheimer, y la pareja -que se casó en 1958 y tiene una hija en común- era atendida por cuidadores las 24 horas del día. El investigador privado y escritor William Merritt, que les visitó a lo largo de 2022, ha desvelado en declaraciones al MailOnline que a Harris le costaba comer y hablar. Al parecer, su salud dio un giro para peor después de la repentina de su caniche el año pasado.

Una nueva investigación en torno a su persona reveló recientemente el testimonio de otras supuestas víctimas. En un documental de la ITV, todas ellas afirmaron que la estrella televisiva humillaba y agredía de forma sistemática a niñas y adolescentes. En junio de 2014, Harris fue declarado culpable de 12 cargos de agresión indecente a cuatro menores de edad en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Finalmente cumplió tres años de su condena de cinco años y nueve meses, y uno de los cargos fue anulado posteriormente.

Sobre Rolf Harris

En su época de mayor gloria era uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla británica, aunque era un hombre de muchos talentos que tocaba varios instrumentos y que se encargó incluso de pintar el famoso retrato del 80 cumpleaños de la difunta reina Isabel.

Su carrera comenzó en la década de 1950, cuando se trasladó al Reino Unido con 22 años. Tras una serie de trabajos de menor vengadura, se dio a conocer gracias a programas de televisión dirigidos al público infantil como ‘Rolf’s Cartoon Club’ y ‘Animal Hospital’. Irónicamente también rodó una película educativa titulada ‘Kids Can Say No!’ (¡Los niños pueden decir no!), que enseñaba a niños de entre cinco y ocho años a evitar los abusos sexuales. En 1963 grabó una versión de su canción ‘Tie Me Kangaroo Down Sport’ con los Beatles y apareció siete veces en el mundialmente famoso festival de Glastonbury.

Sus abusos sexuales a menores salieron a la luz tras el infame escándalo por pedofilia del cómico Jimmy Savile en 2012, y Harris fue detenido durante la investigación policial conocida como Operación Yewtree. Él siempre negó haber cometido delito alguno y fue puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, fue detenido de nuevo en 2013 por nuevas acusaciones que se remontaban a la década de 1980, y en 2012 se enfrentó a cuatro cargos por presunta producción de imágenes indecentes de menores.