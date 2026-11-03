Ministro de Transporte español deja el cargo tras dos tragedias ferroviarias

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció su renuncia este martes. Su decisión llega después de dos accidentes ferroviarios que dejaron 115 personas muertas en menos de un año.
El anuncio se produjo al finalizar una comparecencia de varias horas ante una comisión parlamentaria. Durante la sesión, Puente respondió sobre el choque ocurrido el pasado 28 de octubre. El accidente dejó 69 fallecidos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El funcionario consideró que la gravedad de los dos siniestros registrados este año le impedía continuar al frente del ministerio.
«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», expresó ante los legisladores.
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Dos tragedias ferroviarias en 2026
El accidente más reciente se produjo cuando un tren de alta velocidad impactó contra otro que se encontraba detenido sobre las vías. Las primeras explicaciones apuntan a una falla en el sistema de comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla, que intervino en la cadena de acontecimientos que precedió al choque.
En enero, otro accidente ferroviario dejó 46 muertos, cuando un tren descarriló y colisionó con otro que circulaba en sentido contrario. El caso continúa bajo investigación.
Ambos episodios han generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la red ferroviaria española, considerada una de las más extensas del mundo en transporte de alta velocidad, solo superada por la de China.
Medidas para reforzar la seguridad
Antes de anunciar su salida, Puente también presentó nuevas medidas para mejorar la seguridad ferroviaria. Entre ellas mencionó cambios en las condiciones de los centros de control y la aceleración del despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, utilizado para la señalización y supervisión de los trenes.
La renuncia se produce en un momento de presión política para el Gobierno español, a cuatro semanas de unas elecciones nacionales y después de que los accidentes reabrieran el debate sobre la seguridad de una infraestructura que durante más de 30 años no había registrado siniestros mortales.
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