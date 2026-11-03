Ministro de Transporte español deja el cargo tras dos tragedias ferroviarias

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció su renuncia este martes. Su decisión llega después de dos accidentes ferroviarios que dejaron 115 personas muertas en menos de un año.

El anuncio se produjo al finalizar una comparecencia de varias horas ante una comisión parlamentaria. Durante la sesión, Puente respondió sobre el choque ocurrido el pasado 28 de octubre. El accidente dejó 69 fallecidos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El funcionario consideró que la gravedad de los dos siniestros registrados este año le impedía continuar al frente del ministerio.

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«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», expresó ante los legisladores.