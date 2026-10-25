Aparece vivo militar cuya identificación fue difundida por Bukele como fallecido

El militar chadiano Sossal Kamis Alhadj apareció con vida en Haití, luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundiera imágenes de su identificación entre las evidencias encontradas junto a unos restos humanos que podrían corresponder a cuatro militares salvadoreños desaparecidos.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión multinacional desplegada en Haití, informó este domingo que el soldado se encuentra localizado y permanece con su unidad, por lo que no figura entre los desaparecidos.

Según la entidad, el militar perdió su identificación durante las operaciones de búsqueda de los cuatro aerotécnicos salvadoreños. Estos siguen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre tras un ataque de pandillas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, Haití.

Publicidad

La reaparición del soldado fue difundida en un video en el que aparece uniformado y muestra sus documentos de identificación, confirmando que continúa con vida.