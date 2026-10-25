Aparece vivo militar cuya identificación fue difundida por Bukele como fallecido

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El militar chadiano Sossal Kamis Alhadj apareció con vida en Haití, luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundiera imágenes de su identificación entre las evidencias encontradas junto a unos restos humanos que podrían corresponder a cuatro militares salvadoreños desaparecidos.
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión multinacional desplegada en Haití, informó este domingo que el soldado se encuentra localizado y permanece con su unidad, por lo que no figura entre los desaparecidos.
Según la entidad, el militar perdió su identificación durante las operaciones de búsqueda de los cuatro aerotécnicos salvadoreños. Estos siguen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre tras un ataque de pandillas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, Haití.
La reaparición del soldado fue difundida en un video en el que aparece uniformado y muestra sus documentos de identificación, confirmando que continúa con vida.
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Continúa la búsqueda de los salvadoreños
El caso se produjo después de que Bukele rechazara que unos restos humanos entregados a las autoridades salvadoreñas en Haití pertenecieran a los cuatro integrantes de su contingente que permanecen desaparecidos.
El mandatario aseguró que entre los restos había documentos de identificación y uniformes militares de otras nacionalidades. Para respaldar su declaración, publicó imágenes de la identificación correspondiente al militar chadiano.
Sin embargo, la GSF aclaró que el hallazgo de ese documento no significaba que su propietario hubiera fallecido. Pues el soldado estaba localizado y con su unidad.
La fuerza multinacional informó que todavía no está en condiciones de confirmar si los restos recibidos pertenecen a los cuatro salvadoreños desaparecidos.
Las autoridades continúan las labores de búsqueda y las verificaciones para establecer la identidad de los restos humanos. La aparición con vida del militar chadiano aclara la situación de su identificación, pero no determina a quiénes corresponden los restos encontrados en Haití.
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