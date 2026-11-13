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Integrantes de la caravana migrante «Dios con Nosotros», que se desplaza desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos, calificaron este jueves de inhumano el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, para desplegar tropas militares con el propósito de detener su avance por territorio mexicano.

Los migrantes, procedentes de distintos países de Centroamérica y otras naciones de la región, rechazaron las declaraciones del mandatario y aseguraron que no representan una amenaza para la seguridad, sino que son personas que buscan oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Abimael, uno de los integrantes del contingente y originario de Honduras, sostuvo que quienes forman parte de la caravana no son delincuentes, asesinos, criminales ni terroristas, sino personas que abandonaron sus países en busca de un futuro mejor.

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«Rechazamos ese llamado de ese gobierno y creemos que sea Dios que tome el control, que cambie el pensamiento de ese señor (Donald Trump) y no actúe como un humano, sino como una persona que discrimina el mundo entero», expresó en declaraciones a EFE.

El migrante también manifestó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por las medidas de seguridad y la asistencia médica que, según indicó, han recibido durante su recorrido por territorio mexicano.

Las denuncias de migrantes ponen en debate las condiciones de los procedimientos migratorios.

Abimael relata por qué dejó Honduras

Abimael explicó que en Honduras trabajaba como jornalero, pero decidió salir de su país debido a la situación económica. Para iniciar el recorrido contaba con apenas 1,000 pesos mexicanos, equivalentes a unos 50 dólares, y mantiene como objetivo llegar a Estados Unidos.

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Cuestionan amenazas comerciales

Otro de los integrantes de la caravana, Esvin Colindres Herrera, también procedente de Honduras, cuestionó las advertencias de Trump sobre la posibilidad de duplicar los aranceles a México si las autoridades de ese país no detienen el avance del grupo migrante.

Colindres consideró que México tiene capacidad para tomar sus propias decisiones y gestionar sus asuntos internos, al tiempo que expresó su rechazo a las presiones del Gobierno estadounidense.

«Son políticas de Trump. Creo que México es un país muy desarrollado. Creo que tiene la capacidad para seguir sus propias inversiones (…) Pero ahora Dios tiene la última palabra. Trump puede decir lo que diga», manifestó.

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Recorrido por territorio mexicano

La caravana «Dios con Nosotros» cruzó la frontera entre Guatemala y México el pasado 6 de noviembre y ha recorrido aproximadamente 80 kilómetros hasta llegar al municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas.

El contingente está compuesto por alrededor de 1,500 personas de diferentes nacionalidades, quienes enfrentan el cansancio, la falta de recursos económicos y las dificultades de caminar largas distancias por las carreteras.

Entre los países de origen de sus integrantes figuran:

Honduras.

El Salvador.

Guatemala.

Nicaragua.

Haití.

Colombia.

Venezuela.

Los integrantes tienen previsto continuar su recorrido hacia el municipio de Arriaga, con la intención de salir del estado de Chiapas y avanzar por la ruta migratoria hacia el norte mexicano.

Mientras permanecen en Huixtla, elementos de seguridad y representantes de Médicos Sin Fronteras llegaron al lugar para ofrecer asistencia y consultas médicas a los viajeros, quienes también enfrentan las altas temperaturas de la zona.

Algunos buscan quedarse en México

Aunque una parte de los integrantes mantiene como objetivo llegar a Estados Unidos, otros migrantes aseguran que su intención es permanecer en México, regularizar su situación, conseguir empleo y ayudar económicamente a sus familiares.

Sobre esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia de prensa diaria que las autoridades mexicanas informan a los integrantes de la caravana sobre las dificultades que enfrentarían para ingresar a Estados Unidos.

La mandataria indicó que también les ofrecen alternativas para regresar de manera segura a sus países de origen o permanecer en México bajo determinadas condiciones.

«La gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que (…) no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos», explicó Sheinbaum.

El desplazamiento del grupo ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y de las advertencias de Trump para que México adopte medidas que impidan el avance de los migrantes hacia la frontera norte.