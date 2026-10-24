Martelly aspira volver al poder en Haití pese a sanciones de EE. UU.

Conocido como “Sweet Micky” durante su carrera musical, Martelly fue sancionado en agosto de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. Las autoridades lo acusaron de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero procedente del narcotráfico y colaborar con narcotraficantes haitianos.

En diciembre de 2025, la Unión Europea también impuso sanciones contra el exmandatario por presuntos vínculos con la violencia y los abusos de los derechos humanos en Haití. Estas medidas forman parte del contexto en el que Martelly intenta volver a la vida política del país.

Elecciones en medio de la crisis

La candidatura de Martelly se presenta en un momento de incertidumbre electoral. Los comicios presidenciales y legislativos están previstos para el 13 de diciembre, pero la violencia de las pandillas y la inestabilidad política ponen en duda que puedan celebrarse en esa fecha.

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El Consejo Electoral Provisional aplazó el inicio de la campaña y anunció que publicaría un nuevo calendario electoral. Sin embargo, hasta el momento referido en la información original, el organismo aún no había difundido esa programación.

Entre los demás aspirantes a la Presidencia figuran el expresidente provisional Jocelerme Privert, el ex primer ministro Claude Joseph y el expresidente de la Cámara de Diputados Gary Bodeau. Este último también enfrenta sanciones de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

La violencia agrava la situación

La inseguridad continúa afectando a la población haitiana. Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año a causa de la violencia de las bandas. Además, la Organización de las Naciones Unidas atribuye presuntamente a estos grupos más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas.

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La violencia y la inestabilidad política han provocado varios aplazamientos electorales en los últimos años. Esta situación dificulta los esfuerzos para restablecer el orden institucional y celebrar nuevas elecciones en el país.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017. El mandatario fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios colombianos.