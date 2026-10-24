Martelly aspira volver al poder en Haití pese a sanciones de EE. UU.

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El expresidente haitiano Michel Martelly inscribió su candidatura para volver a gobernar Haití, pese a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos armados. El exmandatario busca regresar al poder en medio de una crisis política y de seguridad que mantiene en duda la celebración de las próximas elecciones.
Martelly, quien gobernó entre 2011 y 2016, presentó este viernes su candidatura ante el Consejo Electoral Provisional (CEP) como representante de la coalición Debloke. Ahora, el organismo deberá revisar los documentos entregados y decidir si cumple los requisitos para participar en los comicios previstos para el 13 de diciembre.
El expresidente llegó a la sede electoral en Puerto Príncipe acompañado de sus abogados y rodeado de hombres armados con fusiles. Decenas de simpatizantes lo recibieron entre muestras de apoyo durante el proceso de inscripción.
Notas relacionadas
Conocido como “Sweet Micky” durante su carrera musical, Martelly fue sancionado en agosto de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. Las autoridades lo acusaron de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero procedente del narcotráfico y colaborar con narcotraficantes haitianos.
En diciembre de 2025, la Unión Europea también impuso sanciones contra el exmandatario por presuntos vínculos con la violencia y los abusos de los derechos humanos en Haití. Estas medidas forman parte del contexto en el que Martelly intenta volver a la vida política del país.
Elecciones en medio de la crisis
La candidatura de Martelly se presenta en un momento de incertidumbre electoral. Los comicios presidenciales y legislativos están previstos para el 13 de diciembre, pero la violencia de las pandillas y la inestabilidad política ponen en duda que puedan celebrarse en esa fecha.
El Consejo Electoral Provisional aplazó el inicio de la campaña y anunció que publicaría un nuevo calendario electoral. Sin embargo, hasta el momento referido en la información original, el organismo aún no había difundido esa programación.
Entre los demás aspirantes a la Presidencia figuran el expresidente provisional Jocelerme Privert, el ex primer ministro Claude Joseph y el expresidente de la Cámara de Diputados Gary Bodeau. Este último también enfrenta sanciones de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.
La violencia agrava la situación
La inseguridad continúa afectando a la población haitiana. Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año a causa de la violencia de las bandas. Además, la Organización de las Naciones Unidas atribuye presuntamente a estos grupos más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas.
La violencia y la inestabilidad política han provocado varios aplazamientos electorales en los últimos años. Esta situación dificulta los esfuerzos para restablecer el orden institucional y celebrar nuevas elecciones en el país.
El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017. El mandatario fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios colombianos.
Te puede interesar
- Hallan vehículo calcinado de técnicos salvadoreños desaparecidos en Haití
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Autoridades dominicanas refuerzan vigilancia fronteriza ante crisis en Haití
- Constitucionalistas reclaman acciones para proteger la soberanía dominicana