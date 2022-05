«Mi hijo está secuestrado en Haití»: madre de militar acusado de magnicidio

Janeline Carmona, madre del subteniente retirado del Ejército colombiano Jheyner Carmona, aseguró este viernes que su hijo “está secuestrado en Haití» donde se encuentra detenido por supuestamente haber participado en el magnicidio del expresidente haitiano Jovenel Moise el año pasado.

“Mi hijo está secuestrado en Haití (…). Lo que pido es que haya un debido proceso”, expresó por teléfono la mujer, que vive en el departamento de Santander, en el este de Colombia.

Las declaraciones de la madre de Carmona ocurren apenas dos días después de que se conociera un video divulgado por medios locales en el que los militares retirados colombianos detenidos por el magnicidio denuncian malos tratos, mala alimentación y que no tienen garantías jurídicas en Puerto Príncipe.

“Ellos están sin alimento y ccomen cada dos días. Eso lo sabemos por las familias que han ido allá (…). Les toca hacer sus necesidades del cuerpo en la misma celda”, dijo, y agregó que “viven en medio de ratas. Los alimentos se los llevan en una carretilla y en esa misma carretilla recogen los excrementos de los presos”. Denunció además que “no hay agua, sus condiciones son infrahumanas”.

Moise fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su vivienda de Puerto Príncipe por un comando armado integrado por 48 personas. Entre ellos 18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano.

Secuestrado en Haití y sin garantías

Carmona pidió para su hijo “un tribunal internacional” en el que a él y sus compañeros se les permita hablar, pues “estando en ese país no pueden hablar, no hay juez, no hay abogados, no hay nada”.

“Yo sé que ellos quieren hablar y demostrar la verdad al mundo y su inocencia. Sé que mi hijo es inocente, mi hijo fue engañado”, expresó la mujer.

Igualmente, dijo que el costo de los abogados ha sido un problema porque no tiene dinero para pagarlos, pues “cada uno pide 800 millones de pesos (unos 200.000 dólares)”. “Yo no tengo ese dinero y no nos garantizan nada”, aseguró.

Roce diplomático

El seguimiento del caso de los militares colombianos lo tiene hasta el momento el cónsul honorario de Colombia en Puerto Príncipe, Julio Santa.

El pasado enero, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, criticó la ineficacia de la Justicia haitiana para avanzar en la investigación del asesinato de Moise, ya que el proceso contra los colombianos apenas ha avanzado.

En un encuentro con la prensa, Ramírez también dijo que el cónsul Santa recibió amenazas por defender los derechos de los colombianos a un trato humanitario y a un juicio justo.

La Justicia de Estados Unidos también investiga el magnicidio.