México: inicia audiencia de exprocurador por caso Ayotzinapa

Ciudad de México, México.- El ex Procurador General mexicano Jesús Murillo Karam, se enfrenta este miércoles a una audiencia en la que se determinará si se le abre un proceso penal por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país ocho años atrás.

Vestido de chamarra y pantalón beige y con las manos en los bolsillos, Murillo Karam ingresó a un tribunal de la capital mexicana donde a las 9.20 de la mañana se dio inició a la esperada audiencia, en la que estuvieron presentes además de su defensa los fiscales, y representantes de los medios de comunicación.

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la Fiscalía Federal de Desaparición Forzada; Tortura y Contra la Administración de Justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.

En 2014, ante la presión pública para que se aclarara un caso que generó conmoción dentro y fuera de México; Murillo Karam calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales; y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.

Rastros del crimen

Sin embargo, aunque se identificó a tres estudiantes a partir de huesos calcinados; un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero; confirmaron que en el crimen participaron fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y de escenarios y que se torturó a decenas de detenidos; lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.

Durante la audiencia la defensa del ex Procurador se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía; alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso. En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa; que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes; alegando que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.

En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.

Fuente: AP