México detiene a «El señor de la A», ligado al Nuevo Cártel de Juárez

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Un presunto jefe local de la organización criminal La Línea, vinculada al Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ), fue detenido en el estado mexicano de Chihuahua. El hombre, conocido con el alias de El señor de la A, tiene una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La captura se produjo el miércoles en el municipio de Ojinaga, durante un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las autoridades realizaron el despliegue a partir de labores de inteligencia militar y del intercambio de información con organismos estadounidenses, informó este jueves la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según el reporte oficial, el detenido tenía a su cargo las operaciones de La Línea en el municipio de Rosales. Desde esa posición, coordinaba rutas para el traslado de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, bajo las órdenes de su hijo, identificado con el alias de Checo, quien ocupa un mando regional dentro de la organización.
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Traslado a Ciudad de México
Después de la captura, las autoridades trasladaron a El señor de la A en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hasta Ciudad de México. Allí deberá comparecer ante un juez federal de control, que determinará su situación jurídica.
Durante el mismo operativo, los agentes arrestaron a otra persona. Esta quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del estado de Chihuahua.
Presión por la seguridad fronteriza
La detención ocurre en medio de las presiones de Washington para que México frene el tráfico de drogas sintéticas y la migración irregular hacia Estados Unidos. Ambos temas forman parte de la agenda de seguridad entre los dos países.
El Gobierno mexicano también ha insistido en la necesidad de combatir el tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos. Según su postura, estas armas llegan a manos de grupos del crimen organizado y alimentan sus operaciones.
La captura se produce además en el marco de los acuerdos de seguridad entre México y Estados Unidos. Ambos gobiernos buscan enfrentar las redes dedicadas al tráfico de personas y sustancias ilícitas que operan en la frontera norte mexicana.
EFE
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