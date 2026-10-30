México detiene a «El señor de la A», ligado al Nuevo Cártel de Juárez

Un presunto jefe local de la organización criminal La Línea, vinculada al Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ), fue detenido en el estado mexicano de Chihuahua. El hombre, conocido con el alias de El señor de la A, tiene una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La captura se produjo el miércoles en el municipio de Ojinaga, durante un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las autoridades realizaron el despliegue a partir de labores de inteligencia militar y del intercambio de información con organismos estadounidenses, informó este jueves la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según el reporte oficial, el detenido tenía a su cargo las operaciones de La Línea en el municipio de Rosales. Desde esa posición, coordinaba rutas para el traslado de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, bajo las órdenes de su hijo, identificado con el alias de Checo, quien ocupa un mando regional dentro de la organización.