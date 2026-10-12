México confirma un muerto por el huracán Simón, que amenaza a Nayarit y Sinaloa

Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la primera muerte por el paso del huracán Simón: una persona de 71 años que falleció por el derrumbe de un muro en Chilpancingo, el estado de Guerrero (sur).

El ciclón continúa como categoría 3 frente a las costas del Pacífico y amenaza ahora los estados de Nayarit y Sinaloa, en el noroeste del país.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, detalló que las lluvias, principalmente en Acapulco y Chilpancingo, provocaron deslizamientos de tierra, derrumbes, árboles caídos, daños en 16 postes eléctricos, siete bardas, dos socavones, mientras continúan los trabajos de recuperación de algunas carreteras.

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En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno informó de afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

La funcionaria señaló que el cambio de trayectoria del huracán evitó un impacto directo en el estado, donde no se registraron fallecidos, lesionados ni desaparecidos.

Velázquez explicó que las autoridades activaron los planes de emergencia DN-III-E y Marina en los estados afectados, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el suministro eléctrico a los usuarios que habían sufrido interrupciones.