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México confirma un muerto por el huracán Simón, que amenaza a Nayarit y Sinaloa

Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la primera muerte por el paso del huracán Simón: una persona de 71 años que falleció por el derrumbe de un muro en Chilpancingo, el estado de Guerrero (sur). El ciclón continúa como categoría 3 frente a las costas del Pacífico y amenaza ahora los estados […]

Gabriela Mora Encarnación
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El ciclón continúa como categoría 3 frente a las costas del Pacífico y amenaza ahora los estados de Nayarit y Sinaloa, en el noroeste del país. Foto: Fuente externa
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Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la primera muerte por el paso del huracán Simón: una persona de 71 años que falleció por el derrumbe de un muro en Chilpancingo, el estado de Guerrero (sur).

El ciclón continúa como categoría 3 frente a las costas del Pacífico y amenaza ahora los estados de Nayarit y Sinaloa, en el noroeste del país.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, detalló que las lluvias, principalmente en Acapulco y Chilpancingo, provocaron deslizamientos de tierra, derrumbes, árboles caídos, daños en 16 postes eléctricos, siete bardas, dos socavones, mientras continúan los trabajos de recuperación de algunas carreteras.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno informó de afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

La funcionaria señaló que el cambio de trayectoria del huracán evitó un impacto directo en el estado, donde no se registraron fallecidos, lesionados ni desaparecidos.

Velázquez explicó que las autoridades activaron los planes de emergencia DN-III-E y Marina en los estados afectados, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el suministro eléctrico a los usuarios que habían sufrido interrupciones.

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Simón mantiene su fuerza

Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que Simón continúa como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora, a unos 80 kilómetros de las costas de Jalisco.

El funcionario explicó que el fenómeno ha recorrido durante varios días el Pacífico mexicano y ha provocado precipitaciones extraordinarias, entre ellas un acumulado de 391 milímetros en Acapulco durante el 8 de octubre.

Aunque se prevé una disminución de las lluvias en Jalisco y Colima, advirtió de que el ciclón continuará desplazándose hacia el noroeste y podría debilitarse a categoría 2 durante este lunes.

Para el martes se espera que alcance la categoría 1 cerca de las Islas Marías.

Vázquez alertó de que las lluvias podrían intensificarse el miércoles en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, además de oleaje peligroso.

El pronóstico contempla un posible impacto en las inmediaciones de Mazatlán (Sinaloa) hacia la medianoche del jueves.

Fuente EFE

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