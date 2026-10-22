Señalan a dominicana como líder red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts

Cómo operaba la presunta red de matrimonios fraudulentos

La investigación sostiene que las bodas se organizaban para que inmigrantes solicitaran la residencia legal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Las parejas habrían utilizado fotografías de las ceremonias y encuentros sociales para aparentar que mantenían relaciones legítimas y respaldar sus solicitudes migratorias.

Las autoridades también alegan que González destinó parte de las ganancias a adquirir negocios y propiedades en República Dominicana. Según la investigación, se habría referido al país como su lugar de origen durante conversaciones grabadas.

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Seis mujeres enfrentan cargos en Massachusetts

Además de González, fueron acusadas Erica Daniels, Cherise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill.

Los cargos incluyen conspiración para albergar a inmigrantes en situación irregular, alojamiento de inmigrantes indocumentados y fraude matrimonial, así como conspiración para cometer ese delito.

De acuerdo con el portal Infobae, las imputaciones relacionadas con el alojamiento de inmigrantes pueden conllevar penas de hasta 10 años de prisión, mientras que los cargos por fraude matrimonial contemplan hasta cinco años, además de posibles multas.

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Las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. Las imputadas se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario ante un tribunal.