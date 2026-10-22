Señalan a dominicana como líder red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts

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Una dominicana identificada como Jennifer González figura como presunta líder de una red de matrimonios fraudulentos que habría operado durante más de una década en Massachusetts, Estados Unidos, para facilitar beneficios migratorios a extranjeros.
La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts acusó a seis mujeres por su presunta participación en el esquema, que habría generado más de US$6 millones. Cinco quedaron arrestadas, mientras que la sexta cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Según la acusación, González, de 43 años y residente en Fall River, habría coordinado entre 18 y 20 matrimonios simulados al año y cobrado entre US$38,000 y US$40,000 por cada enlace.
Notas relacionadas
Cómo operaba la presunta red de matrimonios fraudulentos
La investigación sostiene que las bodas se organizaban para que inmigrantes solicitaran la residencia legal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Las parejas habrían utilizado fotografías de las ceremonias y encuentros sociales para aparentar que mantenían relaciones legítimas y respaldar sus solicitudes migratorias.
Las autoridades también alegan que González destinó parte de las ganancias a adquirir negocios y propiedades en República Dominicana. Según la investigación, se habría referido al país como su lugar de origen durante conversaciones grabadas.
Seis mujeres enfrentan cargos en Massachusetts
Además de González, fueron acusadas Erica Daniels, Cherise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill.
Los cargos incluyen conspiración para albergar a inmigrantes en situación irregular, alojamiento de inmigrantes indocumentados y fraude matrimonial, así como conspiración para cometer ese delito.
De acuerdo con el portal Infobae, las imputaciones relacionadas con el alojamiento de inmigrantes pueden conllevar penas de hasta 10 años de prisión, mientras que los cargos por fraude matrimonial contemplan hasta cinco años, además de posibles multas.
Las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. Las imputadas se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario ante un tribunal.
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