Mató a su ex, a su novio y luego se quitó la vida con una escopeta

«Si no es para mí, no es para nadie» pensó un hombre de 41 años en Rusia que no podía aceptar que su novia lo dejara por otro. En consecuencia, se armó de una escopeta de caza y se apersonó a la vivienda donde actualmente residía su ex pareja con su nuevo novio y los mató, para luego quitarse la vida con la misma arma.

K. de 44 años no podía perdonar a T. de 31 años por romper. Y cuando se enteró que ella muy rápidamente comenzó a salir con N., de 24 años, decidió acabar con sus vidas.

El villano tomó una escopeta de caza Benelli de 12 mm. Al llegar a la residencia, vio que la ex pareja estaba descansando en la cama con su novio y la mató. todos. Se vengó de ambos disparándoles en la cabeza y el pecho. Luego el asesino se disparó en el cráneo.

Las autoridades rusas investigan el incidente, ocurrido en una localidad campestre en Yakutsk, capital regional del Extremo Oriente ruso.