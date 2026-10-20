Matan a joven dominicano de 26 años en una estación del tren de Nueva York

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Darrel Rodríguez, un joven de 26 años de origen dominicano, murió tras recibir un disparo en el pecho en una estación del metro de Nueva York cuando regresaba a su casa después de salir del trabajo, en un hecho ocurrido el sábado en Manhattan.
Rodríguez trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de Manhattan y se dirigía al apartamento de University Heights, en El Bronx, donde vivía con su padre, cuando lo balearon alrededor de las 12:20 del mediodía en la estación de la Séptima Avenida y la calle 53, según informaciones policiales y medios locales.
El joven lo atendió los servicios de emergencia, que le practicaron maniobras de reanimación en el andén antes de trasladarlo al Hospital Bellevue, donde lo declararon muerto.
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Detalles de lo sucedido en el metro
De acuerdo con las autoridades, Rodríguez había sostenido una discusión con el presunto agresor y otra persona en el andén de la línea E, en dirección norte, antes de que uno de ellos sacara un arma y le disparara. Las circunstancias que originaron el enfrentamiento todavía no están claras.
La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) indicó que el ataque habría sido dirigido contra la víctima y descartó, en declaraciones a medios locales, que se tratara de un hecho al azar. Sin embargo, no ha establecido públicamente si ambos hombres se conocían.
El sospechoso huyó de la estación y permanecía prófugo este lunes. Según las imágenes de seguridad difundidas, vestía un conjunto deportivo rojo, un chaleco negro acolchado y una prenda oscura que le cubría el rostro. Las autoridades advirtieron que está armado y es peligroso.
Rodríguez vivía con su padre, quien enfrenta problemas de salud tras sufrir dos infartos y tiene dificultades para hablar. Además, tenía dos hermanos, entre ellos su gemelo, Derick, quien reside en Texas, según las informaciones publicadas por medios estadounidenses.
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