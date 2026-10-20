Matan a joven dominicano de 26 años en una estación del tren de Nueva York

Darrel Rodríguez, un joven de 26 años de origen dominicano, murió tras recibir un disparo en el pecho en una estación del metro de Nueva York cuando regresaba a su casa después de salir del trabajo, en un hecho ocurrido el sábado en Manhattan.

Rodríguez trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de Manhattan y se dirigía al apartamento de University Heights, en El Bronx, donde vivía con su padre, cuando lo balearon alrededor de las 12:20 del mediodía en la estación de la Séptima Avenida y la calle 53, según informaciones policiales y medios locales.

El joven lo atendió los servicios de emergencia, que le practicaron maniobras de reanimación en el andén antes de trasladarlo al Hospital Bellevue, donde lo declararon muerto.

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