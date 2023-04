Hombre mata a puñaladas a su esposa dominicana en Nueva York

Carmelo Mendoza se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su esposa Yaquelin Collado (45) durante una discusión mientras la hija de la mujer miraba impotente en su apartamento en Jackson Heights, Queens (NYC).

Se espera que Mendoza (44) sea sentenciado de 18 años a cadena perpetua por el crimen cometido el 3 de julio de 2020, en 34th Road, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. Collado, dueña de un salón de belleza en Elmhurst, recibió más de 27 puñaladas en el pecho, cuello y torso.

La pareja estaba peleando esa mañana cuando la hija de Collado de 19 años trató de intervenir y vio a Mendoza apuñalar a su madre en el pecho, el cuello y el torso repetidamente. La adolescente le arrojó varios objetos y lo empujó, pero Mendoza siguió apuñalando a Collado hasta que la madre herida le dijo a su hija que se fuera para salvar su vida, dijo la fiscal.

