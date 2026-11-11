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Miami, Estados Unidos. La congresista republicana María Elvira Salazar consiguió su reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por una diferencia inferior a 1.100 votos frente al demócrata Elliot Rodríguez, tras un polémico recuento electoral en el distrito 27 de Florida.

La victoria fue confirmada este martes 10 de noviembre de 2026 por la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, que certificó los resultados de una contienda marcada por su estrecho margen y por cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso de recuento.

Una victoria por menos de 1.100 votos

Salazar superó a Rodríguez por menos de 0,5 puntos porcentuales en un distrito donde aproximadamente el 70 % de la población es latina, convirtiendo la elección en una de las más disputadas del país.

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La congresista, de origen cubano y con una trayectoria previa como periodista de televisión, enfrentó a un candidato demócrata que también trabajó en medios televisivos y comparte raíces cubanas.

María Elvira Salazar gana reelección en Miami por menos de 1,100 votos tras polémico recuento

María Elvira Salazar celebra su victoria en Miami

Tras conocerse los resultados, la legisladora publicó un mensaje en su cuenta de X en el que atribuyó su triunfo a la atención prestada a las preocupaciones de los votantes.

«Esta victoria envía un mensaje que va más allá de Miami: Ganamos porque ESCUCHAMOS», expresó.

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Salazar señaló que durante la campaña escuchó a familias preocupadas por la seguridad fronteriza, el aumento del costo de vida y las consecuencias de las políticas migratorias.

«Durante esta campaña, escuché a familias que quieren fronteras seguras, comunidades donde puedan vivir tranquilas, un respiro ante el aumento del costo de vida y un sistema migratorio que respete la dignidad», agregó.

Su victoria fue también proyectada por medios estadounidenses como NBC y el Miami Herald, antes de la confirmación oficial del resultado.

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Recuento electoral genera controversia en Florida

El recuento y la impugnación judicial

La estrecha diferencia de votos obligó a realizar un recuento, conforme a la legislación de Florida, que establece este procedimiento cuando el margen entre los candidatos es inferior al 0.5 %.

La disputa judicial por el recuento

Rodríguez cuestiona el recuento ante la justicia

Sin embargo, el proceso estuvo acompañado de una disputa judicial impulsada por Elliot Rodríguez..

El candidato demócrata presentó una demanda federal para solicitar que Alina García, supervisora de Elecciones del condado de Miami-Dade, fuera apartada del recuento.

Rodríguez alegó un posible conflicto de interés debido a los vínculos de García y su familia con la congresista republicana.

El juez federal David S. Leibowitz rechazó el lunes la solicitud para remover a la funcionaria del proceso electoral.

No obstante, cuestionó unas declaraciones atribuidas a García, quien había afirmado la noche de las elecciones del 3 de noviembre que Salazar resultaría ganadora independientemente del recuento.

Según el Miami Herald, el magistrado calificó esas declaraciones como «tontas».

Con la certificación de los resultados, Salazar aseguró su permanencia en la Cámara de Representantes por el distrito 27 de Florida.

Durante la campaña, la congresista republicana difundió un anuncio en el que cuestionó el alcance de las deportaciones impulsadas por la Administración y afirmó que las medidas habían ido «demasiado lejos»..

Sus declaraciones llamaron la atención porque procedían de una integrante del mismo partido del mandatario..

El debate migratorio tuvo especial importancia en el distrito 27, que comprende parte del área metropolitana de Miami y cuenta con una amplia población de origen latinoamericano.

Según encuestas de salida citadas por medios estadounidenses, las deportaciones y el costo de vida figuraron entre las principales preocupaciones de los electores de la zona.

En ese contexto, Salazar defendió durante su campaña la necesidad de mantener fronteras seguras., pero también de contar con un sistema migratorio que respete la dignidad de las personas.

Congresista republicana Salazar gana la reelección tras cuestionar deportaciones de Trump

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La reelección de Salazar se produjo en un escenario electoral nacional favorable al Partido Demócrata, que, según proyecciones citadas por CNN, aseguró la mayoría de la Cámara de Representantes con más de 250 escaños..

Los demócratas también consiguieron victorias en contiendas de estados tradicionalmente favorables a los republicanos, como Texas, Iowa y Kansas.

La ajustada victoria de María Elvira Salazar refleja la competitividad electoral del distrito 27 de Miami, donde los temas migratorios, económicos y de seguridad ocuparon un lugar central durante la campaña.

Con su reelección confirmada, la legisladora continuará representando a este distrito de mayoría latina en el Congreso estadounidense.