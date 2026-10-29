Machado asegura que organizó por su cuenta su regreso a Venezuela

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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves que organizó su regreso a Venezuela junto a un equipo de colaboradores, sin revelar cómo consiguió entrar al país después de denunciar siete intentos fallidos.
Durante su primera rueda de prensa tras su retorno, Machado explicó que contó con la ayuda de varias personas dentro y fuera del territorio venezolano. Destacó que su equipo tuvo a cargo la planificación y coordinación de toda la operación.
«Fue algo estrictamente autónomo, completamente organizado por nuestros equipos», expresó la opositora al responder preguntas sobre las circunstancias de su regreso a Venezuela.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 también señaló que las experiencias de los siete intentos anteriores le permitieron aprender y preparar mejor su llegada. Según explicó, las autoridades venezolanas no esperaban que volviera en esa fecha.
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Machado reaparece en Venezuela
La dirigente opositora reapareció públicamente el pasado domingo en una iglesia católica del estado Lara, en el oeste de Venezuela. Minutos antes de su aparición, anunció a través de sus redes sociales que se encontraba nuevamente en el país.
Antes de concretar su regreso a Venezuela, Machado había denunciado siete intentos fallidos para ingresar al territorio, en medio de supuestos impedimentos de las autoridades.
La opositora salió de Venezuela en diciembre pasado con destino a Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Antes de abandonar el país, permaneció diez meses en la clandestinidad para evitar una posible detención por sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024.
Disputa por las elecciones de 2024
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero no publicó el detalle de los resultados de la votación.
La oposición venezolana, encabezada por Machado, rechazó esa decisión y aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la victoria electoral. González Urrutia se encuentra actualmente exiliado en España.
El regreso de Machado ocurre después de varios meses fuera del territorio venezolano y de su salida hacia Noruega para recibir el reconocimiento internacional.
EFE
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