Machado asegura que organizó por su cuenta su regreso a Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves que organizó su regreso a Venezuela junto a un equipo de colaboradores, sin revelar cómo consiguió entrar al país después de denunciar siete intentos fallidos.

Durante su primera rueda de prensa tras su retorno, Machado explicó que contó con la ayuda de varias personas dentro y fuera del territorio venezolano. Destacó que su equipo tuvo a cargo la planificación y coordinación de toda la operación.

«Fue algo estrictamente autónomo, completamente organizado por nuestros equipos», expresó la opositora al responder preguntas sobre las circunstancias de su regreso a Venezuela.

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La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 también señaló que las experiencias de los siete intentos anteriores le permitieron aprender y preparar mejor su llegada. Según explicó, las autoridades venezolanas no esperaban que volviera en esa fecha.